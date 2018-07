Barid Al-Maghrib signe trois conventions de coopération avec China Post Group

Le Groupe Barid Al-Maghrib (GBAM) a conclu, récemment à Pékin, trois conventions de coopération avec l’opérateur postal chinois China Post Group visant à renforcer les échanges e-commerce et à faciliter le transfert d’argent entre le Maroc et la Chine.

Paraphées par le directeur général de Barid Al-Maghrib, Amin Benjelloun, et le président de China Post Group, Li Guohua, ces conventions s’inscrivent dans le cadre de la détermination du GBAM de poursuivre ses partenariats internationaux et de renforcer ses relations de coopération avec l’institution postale chinoise, indique Barid Al-Maghrib dans un communiqué.

Elles viennent concrétiser le protocole d’accord de coopération (MOU) signé à Rabat en septembre 2017 entre Barid Al-Maghrib et la poste chinoise qui prévoyait le renforcement du partage de savoir-faire entre les deux organisations internationales, notamment via le développement conjoint de leurs services financiers, en particulier les transferts électroniques de fonds, les services bancaires et les services postaux, ajoute la même source.

La première convention porte sur la création d’une “marketplace” pour l’e-commerce, l’équivalent d’une place de marché en ligne, destinée à promouvoir la vente des produits marocains pour permettre ainsi qu’aux artisans et aux petites entreprises du Royaume de proposer leurs produits sur le marché chinois, précise le communiqué, notant que cette “marketplace”, hébergée depuis la plateforme e-commerce Ule.com de China Post Group, sera directement administrée par GBAM.

Pour appuyer cette mesure, rapporte la MAP, la seconde convention prévoit la mise en place d’une offre de colis plus adaptée au marché e-commerce. Il s’agit d’un service de petits paquets postaux avec suivi des envois, et qui sera ainsi prochainement proposé.

Enfin, la troisième convention encadrera la mise en place d’un corridor pour le transfert d’argent entre les deux pays, tout en favorisant davantage la coopération entre Al-Barid Bank et Postal Saving Bank of China, filiale de China Post Group, conclut la même source.