Banques : le déficit liquidité dépasse 130 MMDH à fin août

Le déficit de liquidité bancaire a dépassé 130 milliards de dirhams (MMDH) au cours des huit premiers mois de l'année 2024, ressort-il de la note "Weekly Hebdo Taux – Fixed Income" d'Attijari Global Research (AGR) couvrant la période du 27 septembre au 03 octobre.



"Le déficit de liquidité bancaire se creuse à fin août 2024 de plus de 44 MMDH en une année à 133,5 MMDH, atteignant un nouveau plus haut historique", précise AGR dans cette note.



Par ailleurs, la même source souligne que la décision de statu quo de Bank Al-Maghrib (BAM) lors de son 3ème comité de politique monétaire de l'année 2024, même si en décalage par rapport au consensus du marché, n'a pas induit de pressions importantes sur le marché monétaire.



En effet, les taux MONIA (Moroccan Overnight Index Average: indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor), se sont légèrement tendus à plus de 2,73% cette semaine contre 2,7% une semaine auparavant.



Les taux interbancaires, quant à eux, demeurent en ligne avec le taux directeur à 2,75%.



Concernant l'appel d'offre de BAM, l'Institut a décidé de baisser ses interventions globales sur le marché monétaire à 152,2 MMDH contre 154,3 MMDH la semaine dernière.



Ainsi, Bank Al-Maghrib a injecté plus de 63 MMDH au sein du système bancaire à travers ses avances à 7 jours et plus de 88 MMDH à travers ses opérations à plus long terme, à savoir, les prêts garantis et les pensions livrées.