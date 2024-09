Banques : Un besoin en liquidité de 113,8 MMDH au T2-2024

Le besoin en liquidité des banques s'est légèrement accentué à 113,8 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire au cours du deuxième trimestre 2024, contre 111,6 MMDH un trimestre auparavant, sous l’effet de la hausse de la monnaie fiduciaire, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Dans ces conditions, Bank Al-Maghrib a porté ses injections à 128,2 MMDH, après 123,9 milliards, dont 44,6 milliards sous forme d’avances à 7 jours, 51,4 milliards à travers les opérations de pensions livrées et 32,2 milliards au titre des opérations de prêts garantis accordés dans le cadre des programmes de soutien au financement de la TPME., explique BAM dans son rapport sur la politique monétaire, publié à l'issue de la troisième réunion trimestrielle de son Conseil au titre de l'année 2024.



Dans ce contexte, la duration moyenne résiduelle des interventions de la Banque est passée de 63,2 jours à 64,2 jours et le taux interbancaire est demeuré aligné sur le taux directeur, fait savoir la même source.



Les dernières données disponibles indiquent une nouvelle accentuation du besoin de liquidité bancaire à 129,4 MMDH en moyenne en juillet et août 2024.