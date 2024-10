Banques. Un besoin de liquidité de 135,5 MMDH en septembre

Le besoin de liquidité des banques s’est établi à 135,5 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire au titre du mois de septembre 2024, un volume quasi stable par rapport au mois précédent, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Dans ces conditions, BAM a porté le volume global de ses injections à 149,7 MMDH, dont 64,8 MMDH sous forme d’avances à 7 jours, 49,3 MMDH à travers les opérations de pension livrée à 1 et 3 mois et 35,6 MMDH destinés au refinancement via les prêts garantis à long terme, souligne la Banque dans sa récente revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière.



Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges est ressorti à 2,7 MMDH et le taux moyen pondéré s’est situé à 2,75% en moyenne, fait avoir la même source.

Sur le marché des bons du Trésor, les taux se sont inscrits en repli en septembre sur les marchés primaire et secondaire.



Pour les taux créditeurs, les données du mois d’août indiquent une hausse de 6 points de base (pb) à 2,73% pour les dépôts à 6 mois et une diminution de 21 pb à 2,53% pour ceux à un an.

Concernant les taux débiteurs, les résultats de l’enquête de BAM auprès des banques relatifs au deuxième trimestre 2024 montrent une quasi-stabilité du taux moyen global à 5,43%.



Par secteur institutionnel, les taux assortissant les crédits aux entreprises se sont accrus de 11 pb à 5,37% avec des augmentations de 8 pb à 5,38% pour les facilités de trésorerie, de 50 pb à 5,69% pour les prêts à la promotion immobilière, ainsi qu’un recul de 12 pb à 4,99% pour les crédits à l’équipement.



Les taux appliqués aux crédits aux particuliers ont, quant à eux, accusé une baisse de 20 pb à 5,89%, avec notamment des replis de 19 pb à 7,03% pour les prêts à la consommation et de 2 pb à 4,79% pour ceux à l’habitat.