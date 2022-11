Banques: Le besoin en liquidité s'accentue à 91 MMDH en octobre

Le besoin en liquidité des banques s'est légèrement accentué en octobre 2022 à 91 milliards de dirhams (MMDH) en moyenne hebdomadaire contre 89 MMDH un mois auparavant, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Dans ce contexte, BAM a injecté un montant total de 103,5 MMDH, incluant 48,5 MMDH sous forme d'avances à 7 jours, 30,9 MMDH par des opérations de pension livrée à long terme et 24,1 MMDH des prêts garantis à long terme, précise la Banque centrale dans sa récente revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière.



Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est établi à 5,1 MMDH et le taux moyen pondéré s'est situé à 2% en moyenne, fait savoir la même source.



Sur les autres marchés, les taux des bons du Trésor ont enregistré des hausses sensibles en octobre après la décision prise par le Conseil de la banque le 27 septembre 2022 de relever le taux directeur de 50 points de base.



Sur le marché secondaire, en particulier, les taux se sont accrus en moyenne de 32 points de base pour les maturités courtes, de 20 points pour celles moyennes et de 53 points pour celles de longue durée, rapporte la MAP.



Concernant les taux de rémunération des dépôts à terme, ils sont restés en septembre quasiment inchangés à 2,11% pour ceux à 6 mois et à 2,39% pour ceux à un an.



En ce qui concerne les taux débiteurs, les résultats de l'enquête de BAM auprès des banques relatifs au troisième trimestre de 2022 indiquent une légère baisse du taux moyen global à 4,24%.



Par secteur institutionnel, les taux assortissant les prêts aux entreprises sont restés quasi-stables à 4,04%, recouvrant un recul de 46 points de base de ceux des prêts à l'équipement et un accroissement de 9 points de ceux des facilités de trésorerie.



Pour les particuliers, les taux ont augmenté de 19 points, avec une hausse de 7 points de ceux des prêts à la consommation et une stabilité de ceux des crédits à l'habitat.