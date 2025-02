Banques : Le besoin en liquidité à 123,9 MMDH en 2024

Le besoin en liquidité des banques s'est creusé au cours de l’année 2024, pour s’établir en moyenne hebdomadaire à 123,9 milliards de dirhams (MMDH), selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



De ce fait, Bank Al-Maghrib (BAM) a augmenté le volume de ses injections de liquidité qui a atteint en moyenne hebdomadaire 137,2 MMDH, après 96,8 MMDH en 2023 et 93,5 MMDH en 2022, souligne la DEPF dans sa récente note de conjoncture.



En relation avec les deux réductions du taux directeur opérées au cours de l’année 20224 d’un total de 50 points de base (pbs), le taux interbancaire s’est inscrit en légère baisse de 3 pbs par rapport à l’année 2023 pour se situer en moyenne à 2,86% et ce, après une hausse notable de 124 pbs en 2023.

Quant au volume moyen des transactions interbancaires, il a reculé, en glissement annuel, de 26% pour se situer à 2,6 MMDH en 2024.



Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats de l’enquête de BAM au titre du troisième trimestre de 2024 font ressortir une baisse, comparativement au trimestre précédent, du taux moyen pondéré global de 22 pbs à 5,21%.



Cette évolution recouvre le recul des taux des crédits de trésorerie (-31 pbs à 5,08%) et des crédits à l’immobilier (-6 pbs à 5,24%), et la hausse de ceux des crédits à l’équipement (+24 pbs à 5,26%) et des crédits à la consommation (+3 pbs à 7,06%).