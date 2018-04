Banque atlantique, filiale du groupe BCP, lance le 1er Chatbot bancaire du marché UEMOA

La Banque atlantique, filiale ivoirienne du groupe marocain Banque centrale populaire (BCP), a lancé, mercredi à Abidjan, un produit d’assistance à ses clients dénommé "ARY" et qui est le 1er Chatbot bancaire du marché UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine).

"ARY" est un robot utilisant l’intelligence artificielle pour permettre aux clients d’interagir avec la marque via Messenger sur la page Facebook de Banque Atlantique et le site web de la banque.

"En mimant le langage humain, ce Chatbot facilite la recherche d’information et assure l’instantanéité des réponses aux requêtes des clients", a expliqué le directeur de la communication institutionnelle de Banque atlantique, Cheick Diarra, lors de la présentation de ce nouveau produit.

Il assiste également les clients en les aidant à trouver une agence ou un guichet automatique par géolocalisation, indique les horaires d’ouverture et les services disponibles et fournit des informations sur l’ensemble des offres de la banque. Les clients ont également la possibilité d’effectuer des simulations pour une demande de crédit et de procéder à une conversion de devises, entre autres prestations.

Selon la Banque atlantique, "au-delà du caractère innovant du Chatbot, cet outil constitue pour nous un puissant levier de fidélisation et de développement de ses communautés sur les médias sociaux à travers une nouvelle relation digitale personnalisée et instantanée".

De son côté, le directeur général d'Atlantic Business International, Habib Koné, a souligné que "l’exploitation de l’intelligence artificielle fait partie de la stratégie d’innovation du Groupe BCP, qui garantit et recherche en permanence de nouvelles manières d’améliorer la qualité du service".