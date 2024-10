Bank Al-Maghrib : l'Indice de l'inclusion financière en hausse de 2,2% en 2023

L’indice de l’inclusion financière (IIF) s’est établi à 0,532 à fin 2023, affichant ainsi une progression de 2,2% par rapport à l’année 2022, où il avait atteint 0,521, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



"Le Maroc se situe ainsi à un niveau d’inclusion financière supérieur à la moyenne", souligne BAM dans son rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l’inclusion financière, pour l'exercice 2023.



La progression de l’IIF en 2023 s’explique principalement par la dimension "Accès" dont la composante "Nombre de points d’accès pour 10.000 adultes au niveau national" s’est établie à 12,5 en 2023, contre 11,5 une année auparavant, précise la même source.



L’IFF couvre actuellement les dimensions stratégiques d’accès et d’usage et est étroitement lié à l’ensemble des indicateurs de base de l’AFI. Le calcul de cet indice demeure une première étape dans l’appréciation du niveau de l’inclusion financière au Maroc, rapporte la MAP.



Cet indice réduit l’ensemble des indicateurs de base à un seul nombre, compris entre 0 et 1, pour quantifier et évaluer l’état de l’inclusion financière d’un pays à un moment donné.



La méthodologie de calcul de cet indice est basée sur celle utilisée pour le calcul des indices de développement les plus connus, tels que l’Indice de Développement Humain, mis en place par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’indice multidimensionnel de pauvreté et l’indice de l’inégalité du genre.