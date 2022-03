Bank Al-Maghrib et la Banque mondiale lancent le concept City-Tour

Bank Al-Maghrib et la Banque mondiale annoncent avoir procédé récemment au lancement du concept City-Tour, une formation-action innovante pour améliorer l’accès aux services financiers.



Ce concept, qui vise principalement les femmes, les jeunes et les micro-entrepreneurs dans l’urbain, le périurbain et le périrural « consiste en l’organisation de visites guidées d’agences de services financiers au profit d’usagers potentiels, encadrés par des coach-formateurs et des délégués d’associations partenaires », ont indiqué les deux institutions financières.



Comme le relèvent la Banque centrale et l’organisation internationale dans un communiqué conjoint, cette expérience permet aux participants de comprendre les différentes options possibles d’envoi et de réception de fonds, y compris leurs caractéristiques (conditions d'accès, délai d'exécution, etc.), connaître les différentes composantes de la tarification de ces options et de gagner en confiance pour choisir l’option la plus adaptée à leurs besoins.



Il est important de préciser que le concept City-Tour s’inscrit dans le cadre de l’initiative Greenback Maroc qui vise à « renforcer l’efficience du marché des transferts de fonds et, ce faisant, réduire leur coût, tout en accélérant l’adoption des services financiers numériques », explique-t-on de même source.



Conçue par la Banque mondiale en 2011 pour assurer le suivi des objectifs du G20 (objectif 5x5) et l’objectif 10.c des Objectifs de développement durable (ODD), cette initiative promeut une approche innovante, fondée sur les besoins des clients et la collaboration des différentes parties prenantes.



Il est à souligner que les expériences pilotes de City-Tour ont été menées avec succès entre octobre et novembre 2021 à Casablanca et Settat au profit d’une quarantaine de participants et que celles-ci avaient été organisées avec le soutien de la Fondation marocaine pour l’éducation financière.



Dans le cas de la ville de Casablanca, précisons que cette expérience avait été réalisée en partenariat avec l’Association Espace point de Départ pour la promotion de l’entreprise féminine (ESPOD) tandis que celle de Settat avait bénéficié du soutien de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA).



A en croire Bank Al-Maghrib et la Banque mondiale, « le retour des participants des premiers City-Tours a montré que cette initiative a permis aux bénéficiaires de mieux comparer les options disponibles pour envoyer ou recevoir un transfert d’argent et de choisir le service financier le plus pertinent compte tenu de leurs besoins ».



Selon les deux institutions financières, « grâce à cette expérience, les participants et notamment les femmes disent se sentir plus à l’aise et plus autonomes dans les agences financières ».



Le succès a été tel que la Banque centrale et la Banque mondiale annoncent que l’initiative Greenback Maroc s’apprête, en partenariat avec l’ANLCA, à élargir cette expérience à plusieurs villes du Royaume.



Pour rappel, un City-Tour a été mené en début de mois à Salé (1er mars 2022) en vue de former les formateurs.



Selon le communiqué des deux institutions, « trois autres expériences similaires, ainsi qu’une formation de formateurs engagés dans cette initiative sont prévues, durant ce mois de mars, à Casablanca, Tanger et Marrakech ».



Enfin, à l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, un City-Tour dédié principalement aux femmes a été organisé mardi 8 mars à Casablanca. Précisons que cet événement a bénéficié de la collaboration de l’ANLCA et de son partenaire local, le Centre Moubadarates.



Alain Bouithy