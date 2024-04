Baisser de rideau sur le Forum de l’étudiant à Casablanca

Après quatre jours d'intenses échanges et de découvertes, la 32e édition du Forum international de l’étudiant a pris fin à Casablanca, laissant derrière elle une empreinte indélébile dans le paysage éducatif marocain. Le prochain rendez-vous de cet événement est fixé au 26 du mois en cours à Agadir et Oujda, promettant une nouvelle occasion de partage et d'exploration pour les étudiants et les professionnels de l'éducation.



En effet, ledit Forum offre une excellente opportunité aux élèves de découvrir différentes options d'orientation et de carrière qui pourraient correspondre à leurs intérêts et aspirations. L’édition de cette année a été marquée par la présence de 750 exposants qui y ont convergé pour offrir leur expertise et leur soutien aux élèves en quête de conseils éclairés sur le choix des filières et les détails d’accès aux établissements, ainsi que pour les inspirer dans leurs projets d'études au Maroc et à l'étranger.



Dans une déclaration à Libé, Mme Widad Abbad El Andaloussi, directrice de l'établissement Study in Germany (SIG), a souligné que SIG, en tant que programme de l'État allemand, offre aux étudiants la possibilité d’entamer leurs études dans plusieurs filières au Maroc pendant 10 mois, puis de les poursuivre en allemand.



« Ce programme a connu un succès fulgurant grâce à notre direction pédagogique, dotée d'une expertise inégalée cumulant plus de trois décennies d'expérience dans le domaine de l'enseignement. Notre présence au forum vise à promouvoir davantage l'établissement et à guider tous ceux qui sont intéressés par ce cursus », nous a-t-elle indiqué. Et d’ajouter : «Nous constatons aujourd'hui et dès la première journée du forum, une affluence bien plus importante que lors des années précédentes, accueillant à la fois des bacheliers et des étudiants ayant déjà un niveau bac+1, en quête d'une réorientation. Nous nous engageons à fournir un soutien complet, en veillant à ce que les étudiants disposent de tous les documents nécessaires, à faciliter les demandes de visa, ainsi qu'à leur apporter tout autre soutien nécessaire pour constituer un dossier complet et solide».



Pour sa part, Hasnaa Rachadi, responsable du service communication de l'ESITH, a souligné l'importance de la présence continue de son établissement dans les forums d'orientation, non seulement à Casablanca mais également dans d'autres villes. Elle a affirmé, à ce propos, que cet engagement est crucial pour promouvoir les filières de l’établissement et élargir les horizons des étudiants. De plus, elle a mis en avant le caractère étatique de tous les diplômes délivrés par l'ESITH ainsi que le taux élevé d'intégration des étudiants sur le marché du travail, atteignant 94%.



Côté visiteurs, plusieurs bacheliers ont souligné l'importance capitale de cet événement. En effet, cette rencontre leur a offert une opportunité inestimable d'accéder à des informations exhaustives sur les voies d'études post-bac au Maroc et à l'étranger, à travers des échanges directs avec les représentants d'institutions éducatives. D’autant que cet espace est aussi destiné aux parents qui peuvent s’informer et discuter des détails relatifs aux débouchés de chacune des voies possibles pour leurs enfants. Ahmed Guendouz, l’un des parents rencontrés sur place, nous a déclaré : « Je suis venu avec ma fille afin qu'elle puisse explorer les diverses options qui s'offrent à elle après l'obtention de son baccalauréat. En réalité, l'orientation représente un défi délicat pour les nouveaux bacheliers, en particulier pour ceux qui n'ont pas la chance de bénéficier de séances d'orientation ».



De son côté, Kaoutar Abdellaoui, responsable du Groupe de l’Etudiant marocain, nous a expliqué que cette nouvelle édition a été marquée par la participation de 250 établissements privés et publics, aussi bien nationaux qu'étrangers, représentant plus de 20 pays. «La nouveauté de cette édition réside dans la mise en place d'un centre de formation et d'orientation, collaborant avec les établissements scolaires tout au long de l'année à travers des séminaires dédiés à l'orientation. Ce centre, affilié à la direction du forum, vise à accompagner les étudiants dans leurs choix. A noter, par ailleurs, l’inclusion de nouvelles formations liées à l’intelligence artificielle».



Samira Lagsir et Naima

El Boudali (journalistes stagiaires)