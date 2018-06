Baisse du trafic passagers dans les aéroports marocains

Les aéroports du Royaume ont enregistré, en mai dernier, un volume de trafic de 1.674.747 passagers contre 1.706.136 passagers accueillis le même mois en 2017, soit une baisse de 1,84%.

Ce recul s'expliquerait par l’effet saisonnier du Ramadan, souligne l’Office national des aéroports (ONDA), dans un communiqué, indiquant que l’aéroport Mohammed V a accusé une baisse de 11,01%, ce qui explique en grande partie la baisse enregistrée au niveau global (1,84%).

Par contre, relève-t-on de même source, les aéroports Marrakech-Menara, Agadir-Al Massira et Fès Saiss ont enregistré une hausse à deux chiffres respectivement de 11,3%, 13,84% et 13,19%, rapporte la MAP.

D’autre part, avec 182.513 passagers accueillis, le trafic domestique a enregistré une diminution de -3,06%, ajoute-t-on, indiquant qu’à cause d’une baisse de 1,69%, Le trafic aérien international qui représente 89% du trafic global, a enregistré 1.492.234 passagers.

Selon l’ONDA, ce résultat du trafic aérien international s’explique d’une part par la baisse enregistrée au niveau des marchés du Moyen et Extrême Orient (-3,72%), de l’Afrique (-11,45%) et d’autre part par la quasi-stagnation qu’a connue le marché de l’Europe (+0,07%) qui représente plus de 78% du trafic international.

De même pour les segments des pays du Maghreb et de l’Amérique du Nord qui ont enregistré une baisse de l’ordre de -16,19% et -7% respectivement. Par contre, le marché de l’Amérique du Sud a enregistré une hausse de +15,19%.

Durant le mois de mai, il y a eu 14.385 mouvements d’avions, soit une baisse de 1,35% par rapport à la même période de l’année écoulée. La part de l’aéroport Mohammed V est de 44,96% de ce trafic, Marrakech-Menara de 20,33% et Agadir-Al Massira de 8,65%.

Le fret aérien a enregistré durant le mois de mai 2018 une hausse de +2,54% par rapport à la même période de l’année précédente, il a ainsi atteint 7603,96 tonnes en mai 2018 contre 7415,96 tonnes en mai 2017.