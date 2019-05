Baisse du résultat net du CIH

CIH Bank a réalisé durant le premier trimestre 2019 un résultat net de 115,9 millions de dirhams (MDH) en baisse de 15,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent, a annoncé la banque dans un communiqué.

Le PNB ressort à 518,3 MDH en progression de 6,4% par rapport à mars 2018, a indiqué la banque à l'issue de son Conseil d'administration.

A fin mars 2019, les résultats commerciaux de la banque s'inscrivent dans le même trend performant enregistré les années passées, a souligné la même source, relevant que sur une année glissante, les ressources clientèle s'établissent à 34,8 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 14,7 % par rapport au T1-2018.

En ce qui concerne les emplois clientèle, les emplois immobiliers sont quasi stables à 25 MMDH, tandis que les emplois non immobiliers s'établissent à 12,1 MMDH, en forte progression de 29,6% par rapport à fin mars 2018.

CIH Bank a noté, en outre, que le 1er trimestre 2019 reflète l'effort d'investissement important consenti par la banque, en vue d'atteindre un palier supérieur de moyens en termes de système d'information, de ressources humaines et de réseau d'agences, en application de sa stratégie de développement.

Pour ce qui est des risques, CIH Bank a affirmé avoir fait un effort particulier afin de les couvrir au plus tôt de l'année 2019, précisant que le coût du risque s'établit à -88 MDH, en progression par rapport à fin mars 2018 où il s'affichait à -57 MDH. Projeté à fin 2019, le coût du risque devrait être inférieur au niveau enregistré à fin 2018.

Par ailleurs, la banque a souligné que le Conseil d'administration a fixé à cette occasion les modalités de l'opération d'augmentation du capital de 500 millions de dirhams autorisée par l'Assemblée générale mixte du 4 avril 2019. Il s'agit d'un prix d'émission par action de 2,90 DH, et d'une parité de 2 actions nouvelles pour 31 actions anciennes. L'opération sera finalisée au cours du 3ème trimestre 2019 après obtention des autorisations réglementaires nécessaires.