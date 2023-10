La quantité des produits de la pêche débarquée au port de Tan-Tan a connu, au cours des neuf premiers mois de cette année, une diminution de 32%.



Dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc, l'Office national des pêches (ONP) indique que la quantité des produits débarqués au port de Tan-Tan entre janvier et fin septembre 2023 s'élève à 73.258 tonnes, contre 108.221 tonnes au cours de la même période de l'année dernière, soit une baisse de 32%.



La valeur marchande des produits débarqués durant cette période s'est élevée à 700,237 millions de dirhams (MDH), soit une baisse de 2% par rapport à l'année dernière, où elle avait atteint 716,796 MDH. La-même source ajoute que les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont diminué de 38% au cours des neuf premiers mois de l'année en cours pour atteindre 59.211 tonnes, soit une valeur de 205,947 MDH (-23%), contre 266,941 MDH (96.062 tonnes) au cours de la même période de l'année dernière.



Quant aux quantités de poissons blancs capturés, elles ont enregistré une hausse de 16% à 9.610 tonnes, avec une valeur marchande de 189,800 MDH (+13%), contre 168,107 MDH (8.314 tonnes) à la même période de l’année 2022. Concernant les mollusques, les quantités débarquées se sont améliorées de plus de 18% à 4.320 tonnes, avec des recettes de 298,814 MDH (+9%), tandis que les quantités débarquées de crustacés ont enregistré une baisse de 34% (116 tonnes) avec des recettes de 5,676 MDH (-29%).



Il est à noter que les quantités débarquées des produits de la pêche côtière et artisanale dans les différents ports et villages de pêche du Royaume se sont élevées, au cours des neuf premiers mois de cette année, à 913.973 tonnes, soit une baisse de 16% par rapport à la même période de l'année dernière, tandis que la valeur marchande a enregistré une hausse de 7,8%, pour atteindre plus de 7,8 milliards de dirhams.



Par ailleurs, les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale au niveau du port d’Essaouira se sont inscrits en légère baisse de 2% durant les neuf premiers mois de l’année en cours pour s'établir à 11.030 tonnes (T), contre 11.260 T à la même période de 2022.



La valeur marchande de ces produits a connu une hausse de 3% à fin septembre dernier par rapport à la même période une année auparavant, pour se chiffrer à 145,684millions de dirhams(MDH), précise l'Office national des pêches (ONP) dans son dernier rapport relatif aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par groupe d’espèces, la-même source fait état d’un repli de 5% des débarquements des poissons pélagiques au port de la Cité des Alizés, pour se situer à 8.112 T, soit une valeur de l’ordre de 37,338 MDH (54%). Toutefois, le rapport fait ressortir une hausse tangible de 52% à 774 T (31,147 MDH/ 46%) des captures du poisson blanc au titre des neuf premiers mois de 2023 au niveau de l'infrastructure portuaire d’Essaouira.



Concernant les céphalopodes, les débarquements ont chuté de 45% à 718 T (52,842MDH/ -36%), alors que ceux des crustacés ont affiché une nette hausse de 89% pour se chiffrer à 405 T (21,322 MDH/ 108%). A l’échelle nationale, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 913.973 tonnes à fin septembre dernier, en baisse de 16% par rapport à la même période une année auparavant.