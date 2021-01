Baisse de la production de l’énergie électrique à fin novembre

La production de l’énergie électrique s’est repliée de 4,2% à fin novembre 2020, après une hausse de 18,4% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Au titre des deux premiers mois du quatrième trimestre 2020, la production électrique a reculé de 2,2%, après une augmentation de 0,7% au troisième trimestre, précise la DEPF dans sa note de conjoncture de janvier 2021.



S’agissant du volume des importations de l’énergie électrique, il a augmenté de 47,3% à fin novembre 2020, après une baisse de 86,3% un an auparavant, compte tenu d’un recul de l’énergie nette appelée de 1,6% (après +4%). Pour sa part, la consommation de l’énergie électrique a augmenté de 0,5% au titre des deux premiers mois du quatrième trimestre 2020, après +1,1% un trimestre plus tôt, relève la DEPF.



Cette évolution s’explique, particulièrement, parla bonne dynamique des ventes de l’énergie de très haute et haute tension, destinée particulièrement au secteur industriel, qui ont progressé de 28,4% après un retrait de 16,4% au terme des neuf premiers mois de 2020, atténuée par la baisse des ventes de l’énergie adressée aux distributeurs de 4,9%.



Concernant les ventes de celle de moyenne tension et de basse tension, elles ont augmenté respectivement de 0,8% et 0,5%. Et d’ajouter qu’au terme des onze premiers mois de l’année 2020, les ventes de l’énergie électrique se sont contractées de 2,2%, après une augmentation de 0,3% un an auparavant, en raison de la baisse des ventes de l’énergie de “très haute, haute etmoyenne tension” de 2,7%, atténuée par l’augmentation de celles de basse tension de 3,2%.