Baisse de l'IPC à Agadir en octobre dernier

L’indice des prix à la consommation (IPC) a atteint, en octobre 2020 à Agadir, le niveau 103,6 contre 104 en septembre, enregistrant ainsi une baisse de 0,4%. Selon des données de la Direction régionale du Haut-commissariat au plan, cette variation est principalement le résultat de la baisse de 0,9% de l’indice des produits alimentaires et de la stabilité de l’indice des produits non alimentaires.



La baisse des produits alimentaires observée entre septembre et octobre 2020 concerne principalement les prix des fruits(12,7%), des poissons et fruits de mer (0,4%), du café et thé (2, %), et des huiles et graisses (2,3%), précise la même source.



Les variations enregistrées sont le résultat, également, d’une hausse des prix de la viande (2,3%) et des légumes (3,3%). Pour les produits non alimentaires, la baisse a concerné principalement les prix d’achat des véhicules (1,2%) et les dépenses d’utilisation des voitures (0,6). S’agissant des variations interannuelles, l’indice moyen durant la période janvier-octobre de l’année 2020 a connu une augmentation de 1% en comparaison avec la même période en 2019. L’indice des prix à la consommation du mois d’octobre à Agadir a progressé de 1,6% par rapport au même mois de 2019.