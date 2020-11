Bachir Baddou élu au Comité exécutif de la Global Federation of Insurance Associations en qualité de trésorier

Bachir Baddou, directeur général de la Fédération marocaine des sociétés d'assurances et de réassurance, a été élu au Comité exécutif de la Global Federation of InsuranceAssociations en qualité de trésorier. GFIAregroupe 90% des primes mondiales de l'assurance. Le nouveau Comité exécutif est constitué des six Fédérations suivantes: USA, Canada,Japon,Insurance Europe, Nouvelle Zélande et le Maroc. La Global Federation of Insurance Associations(GFIA) est une association à but non lucratif quireprésente les associations d’assurance nationales etrégionales quiservent l'intérêt général des entreprises d'assurances et de réassurance vie, santé et généralistes auprès des gouvernements nationaux, des régulateurs internationaux et autres organismes agissant en leur nom. LaGFIAa été créée lors d’une rencontre des associations d’assurances à Washington, le 09 octobre 2012, pour accroître l'efficacité de l'industrie en proposant des suggestions aux régulateursinternationaux et pour contribuer activement aux discussionsinternationalessur dessujets d’intérêt communs.