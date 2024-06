Baccalauréat 2024. Un taux de réussite de 40,45% parmi les détenus

Le taux de réussite parmi les pensionnaires des établissements pénitentiaires ayant passé les épreuves de la session ordinaire du baccalauréat 2024 a atteint 40,45%, a annoncé, vendredi, la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR).



Dans un communiqué, la DGAPR relève que sur les 1399 candidats pensionnaires, 566 ont réussi les épreuves de la session ordinaire, en hausse de 52,15% par rapport à 2023 (372 lauréats sur 1372).

Et d'ajouter que le taux de réussite parmi les détenus au titre de cette session est supérieur au taux national pour les candidats libres (39,5%).



La DGAPR précise que 118 détenus ont obtenu des mentions allant entre "Assez bien", "Bien" et "Très bien", soit 20,84%, tandis que le nombre de candidats aux examens de rattrapage s'élève à 521.