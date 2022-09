BMCE Capital Gestion conforme à la norme internationale ISAE 3402 type II

BMCE Capital Gestion a annoncé, mercredi, être conforme à la norme internationale ISAE 3402 type II.



"Suite à sa mission d'audit du dispositif de contrôle interne de BMCE Capital Gestion, le cabinet Mazars a conclu que la description des contrôles figurant dans le rapport de certifications ISAE, donne une image fidèle des fonctions de contrôle mises en œuvre au sein de BMCE Capital Gestion durant la période allant du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022", indique-t-on dans un communiqué.



Pour rappel, la norme ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements 3402), publiée par l’IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board), vise à mesurer la pertinence et l’efficacité opérationnelle des contrôles mis en place dont l’objectif est d’offrir aux clients ainsi qu’à leurs auditeurs la garantie d’un environnement de travail sécurisé et d’un dispositif de contrôle interne robuste, indique un communiqué de BMCE Capital Gestion.



Ce rapport, poursuit le communiqué, est destiné uniquement aux clients qui ont eu recours aux services rendus par BMCE Capital Gestion, ainsi qu’à leurs auditeurs externes.

Toutefois, BMCE Capital Gestion se réserve le droit de communiquer de manière formelle auprès des différentes parties prenantes sur l'obtention de sa certification, fait savoir la même source.