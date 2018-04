BMCE Bank fête la 1ère promotion du “Club de l’entrepreneuriat”

La Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE Bank) a fêté, vendredi à Casablanca, sa première promotion du «Club de l’entrepreneuriat».

Cette première promotion a connu un «franc succès» avec près de 118 participants, dont 47 % de femmes, formés dans différentes régions du Royaume (Fès/Meknès; Casablanca; Agadir; Chefchaouen; Marrakech), ont souligné des responsables de la BMCE et les partenaires de cette banque dans cette initiative, en marge de la cérémonie de remise des diplômes aux lauréats. Ces derniers ont été accompagnés pour renforcer leurs connaissances bancaires et développer leurs compétences stratégiques et techniques afin de s’inscrire dans la nouvelle dynamique de l’économie du Royaume, qui connaît un foisonnement de TPE, ont-ils ajouté.

Dans une allocution, Mounir Kabbaj, directeur général adjoint en charge du pole développement marchés, qui présidait cette cérémonie, a déclaré que la BMCE fête aujourd’hui, la “1ère promotion du Club de l’entrepreneuriat, “un club dont l’objectif est de dispenser une formation utile à nos entrepreneurs et au développement de leurs activités”.

Une formation “utile”, a-t-il expliqué, car ce sont “nos lauréats qui sélectionnent les thématiques qui leur conviennent et qui leur apporteront un soutien dans leurs activités au quotidien”. “Nous lui avions également donné l’appellation de club, car c’est également un écosystème de networking, où les entrepreneurs peuvent échanger leurs expériences et discuter d’opportunité de business pendant les 5 journées de formation où ils sont ensemble”, a-t-il ajouté.

Ces actions de soutien et de formation, a-t-il fait observer, “nous paraissent nécessaires, car quel que soit le profil de l’entrepreneur, artisan, commerçant, gérant d’une petite entreprise de services...l’entrepreneur d’aujourd’hui ne peut plus se contenter de maîtriser son métier, il doit devenir gestionnaire de son activité, maîtriser la gestion de sa trésorerie, établir des business plan, gérer et motiver son personnel et moderniser l’organisation de son entreprise”. Lancé en partenariat avec le Centre des jeunes dirigeants au Maroc et l’ODE (Observatoire de l’entrepreneuriat), le Club de l’entreprenariat est un concept pédagogique novateur, créé pour contribuer à la montée en compétence de l’entrepreneur marocain.

Ainsi, ce programme a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs grâce à un cycle de formation en management certifié issu du programme «Business Edge» conçu par la SFI (Société financière internationale) et basé sur des mises en situation, des jeux de rôles et du business coaching pour garantir le succès professionnel des entrepreneurs managers.