BMCE Bank Of Africa se mobilise au profit des porteurs de projets dans toutes les régions du Royaume

En réponse aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI concernant le programme intégré d'appui à l’entrepreneuriat, le Groupe BMCE Bank Of Africa a mis en place un programme global intégré baptisé "INTELAK #LIKOUM", conjuguant des services financiers et non financiers, des outils de formation et d’accompagnement ainsi qu’un large dispositif de proximité sur tout le Royaume au profit des TPE, AE et jeunes entrepreneurs.

Le dispositif "INTELAK #LIKOUM" s’articule autour d’une offre de financement "TAMWIl INTELAK", au taux de 2%, sans engagement personnel et avec gratuité des frais de dossier, destinée à couvrir les besoins d’investissement et de fonctionnement des activités en création, quels que soient leur nature et leur statut. Ce crédit contient une variante au taux de 1,75% destinée au monde rural, rapporte la MAP.

Il s’agit aussi d’un Prêt d’Honneur START-TPE, dédié aux bénéficiaires de l’offre TAMWIL INTELAK pour financer tout besoin en fond de roulement de démarrage, sans intérêt et sans engagements, remboursable en une seule fois après une franchise de 5 ans.

S’y ajoute un Pack Intelak gratuit : une offre complète de produits et services bancaires et gratuite la première année, incluant l’ouverture de compte, une carte adaptée au besoin, l’accès à la banque à distance et la forfaitisation des principales opérations courantes.

Le dispositif porte également sur des services non financiers gratuits à travers un cycle de formation sur mesure pour développer les compétences et bénéficier de nombreuses opportunités d’affaires, ainsi que sur des solutions d’assurance (hospitalisation, décès-invalidité) fractionnées sur 12 mois avec des conditions allégées à des taux de prime très avantageux.

De plus, "INTELAK #LIKOUM" s’articule autour d’une offre d’accompagnement personnalisé aux porteurs de projets à travers un réseau de conseillers experts.

Dans le cadre de son engagement dans ce chantier national et afin de renforcer la proximité et de faire profiter le plus grand nombre d’entrepreneurs des offres de financement et des dispositifs d’accompagnement, le Groupe BMCE Bank Of Africa a donné à Laâyoune le coup de départ de sa "Caravane nationale des TPE et porteurs de projets" à partir du 2 mars 2020.

Une tournée qui s’étalera sur 30 jours avec 3 agences bancaires mobiles couvrant une quarantaine de villes à travers des circuits en simultané, ciblant les zones à forte concentration d’entrepreneurs potentiels, instituts de formation, commerces & marchés, concentrations d’artisans et souks, etc.

La mise en place de cet ambitieux programme dédié aux TPE, entrepreneurs et porteurs de projets, vient confirmer la volonté du Groupe BMCE Bank Of Africa de contribuer activement au développement de l’écosystème entrepreneurial national.