BAM met en exergue l’ expérience marocaine en matière d'éducation et d'inclusion financières

L’expérience marocaine en matière d'éducation et d'inclusion financières a été mise en avant, mercredi à Marrakech, lors d’un panel autour du thème "Au-delà de l’outil : Favoriser l'éducation financière et l’inclusion".



S’exprimant à cette occasion, la directrice du Département surveillance des systèmes et moyens de paiement et inclusion financière à Bank Al-Maghrib, Hakima El Alami, a affirmé que l'inclusion financière joue un rôle prépondérant dans le développement économique, en réduisant progressivement les inégalités et en augmentant le bien-être.



"A Bank Al-Maghrib, nous sommes conscients depuis près de deux décennies de l'importance de l'inclusion financière, non seulement pour le développement du secteur financier, mais également pour le développement socio-économique, la réduction des inégalités et le renforcement de la cohésion sociale", a-t-elle dit.



C’est dans ce cadre, a poursuivi Mme El Alami, que BAM a créé en 2013 la Fondation marocaine pour l'éducation financière, qui a joué un rôle fondamental de fédérateur au sein du secteur financier, tout en s'engageant auprès de différents départements et institutions du secteur public.