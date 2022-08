BAM : Un résultat net de plus de 937 MDH en 2021

Le résultat net de Bank Al-Maghrib (BAM) s’est établi à près de 937,03 millions de dirhams (MDH) à fin 2021, en recul de 44% par rapport à l’exercice antérieur, ressort-il du rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière.



Ce recul reflète principalement plusieurs évolutions, à savoir une contraction de 34% du résultat des opérations de gestion des réserves de change à plus de 1,58 milliard de dirhams (MMDH), en lien essentiellement avec celle du revenu net obligataire à plus de 1,64 MMDH (-32%), explique le rapport.



Il s'agit également du repli de 27% du résultat des opérations de politique monétaire à plus de 1,26 MMDH s’expliquant par la baisse de l’encours moyen des concours aux banques, suite à l’allégement du déficit de liquidité et par l’effet, sur une année pleine, de la réduction du taux directeur, relève la Banque centrale.

Et de préciser que ce recul reflète également une hausse de 31% du résultat des autres opérations à plus de 849,46 MDH, traduisant principalement celle des ventes de documents sécurisés (+54%) et des commissions de change nettes (+6%). Les charges générales d’exploitation ont légèrement augmenté de 2% à plus de 1,92 MMDH, découlant de la hausse des charges de fonctionnement (+2%). Le résultat non courant a reculé, quant à lui, de 79% à plus de -115,81 MDH, abritant la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices d’un montant de 106,93 MDH en 2021 contre 73,39 MDH, une année auparavant