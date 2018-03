Averda dévoile de nouvelles perspectives pour un meilleur écosystème de gestion des déchets

Dans le cadre de son engagement continu à l’égard de l'environnement et des communautés qu'elle dessert, Averda a participé activement à la 3ème édition du « Sommet africain sur les infrastructures durables pour le climat » (Africa Climate Resilient Infrastructure Summit) « ACRIS 3 » qui s'est tenu à Marrakech.



Dans l’esprit de la COP22, également organisée au Maroc en 2016, et dont Averda était aussi l’un des participants, ACRIS 3 a réuni un ensemble d'experts de haut niveau pour présenter les infrastructures durables pour le changement climatique en Afrique qui nécessitent en priorité des investissements du secteur privé. C’est une initiative clé pour le continent dans sa longue marche vers la réalisation de ses objectifs en matière de développement durable.



En sa qualité de sponsor de la conférence aux côtés du Groupe de la Banque mondiale, de la Commission de l'Union africaine et de la Banque européenne d'investissement, Averda a pris part à une table ronde sur le transport résistant au climat, ainsi que sur le rôle de l'innovation et des nouvelles technologies pour fournir des solutions encore plus propres aux problèmes de gestion des déchets que l’on rencontre aujourd'hui.



Cette conférence était l’occasion pour Averda de partager son expérience et ses connaissances quant au rôle que jouent les nouvelles technologies dans la mise en œuvre de services de gestion des déchets avec une prise en compte de l’environnement et des contraintes liées au climat: grâce à des systèmes de suivi intelligents pour cartographier la ville à l’aide de GPS placés sur les véhicules de l'entreprise et des capteurs installés sur ses bacs, Averda est capable d’identifier l'itinéraire optimal lui permettant de réduire le carburant et les émissions de carbone de sa flotte en parfaite conformité avec la norme Euro 5.



Un autre domaine sensible qui a été couvert est celui des caniveaux qui débordent et transportent des tas de déchets jusque dans les espaces publics durant les épisodes de pluies diluviennes. Cependant, grâce à l’utilisation de systèmes modernes d’alertes qui signalent la moindre complication à ses centres de contrôle, Averda est parfaitement capable de résoudre rapidement ce genre de problèmes.



Avec l’utilisation des données recueillies grâce aux milliers de kilomètres que parcourent ses véhicules, Averda se donne l’opportunité de travailler avec les urbanistes afin de trouver des solutions et d’améliorer les infrastructures, les systèmes de préservation et de maintenance et ainsi mieux faire face au changement climatique qui se manifeste de diverses manières.



Philippa Charlton, Directrice exécutive du marketing chez Averda, a présenté les différents services qu’offre l'entreprise et a discuté de l'impact qu’ont les précipitations et l'infrastructure des routes sur le transport, la collecte et le traitement des déchets. Charlton a également souligné le fait que l’amélioration des infrastructures des routes ne peut être que bénéfique pour les systèmes de gestion des déchets.



Elle a également évoqué « l'expérience accumulée par Averda en Afrique et au Moyen-Orient qui permet à l'entreprise de proposer des solutions sur mesure, réalistes et économiquement viables basées sur une compréhension approfondie des défis uniques auxquels cette région est confrontée en termes démographiques, climatiques et économiques, et qui jouent tous un rôle important dans la gestion des déchets dans la région MENA ".



En tant que fervent militant des partenariats entre le secteur public et le secteur privé, Averda estime qu'une telle synergie est essentielle pour parvenir à des solutions de gestion durable des déchets qui prennent en compte les défis uniques du changement climatique sur les écosystèmes des déchets.