Automobile: 134.001 unités écoulées à fin octobre

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 134.001 unités à fin octobre 2022, en baisse de 6,92% par rapport à la même période de l'année dernière, ressort-il des statistiques mensuelles de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM).



Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s'est élevé à 118.990 unités au titre des dix premiers mois de cette année, en repli de 5,7%, alors que celui de véhicules utilitaires légers (VUL) s'est chiffré à 15.011 unités (-15,56%), précise l'AIVAM.



La marque "Dacia" domine le segment des VP, avec une part de marché de 27,3%, soit 32.484 unités écoulées à fin octobre 2022, suivie de Renault qui a vendu 17.673 unités (part de marché de 14,85%) et de Hyundai (11.808 unités et 9,92% de part de marché), relève la même source.



Pour ce qui est du segment VUL, Renault a écoulé 3.776 unités (25,15% de part de marché), devant DFSK qui a vendu 2.183 véhicules (14,54% de part de marché) et Ford avec 1.687 unités (11,24% de part de marché).



Côté premium, Audi a augmenté ses ventes de 2,48% à 3.185 voitures pour atteindre une part de marché de 2,68%, devançant BMW (2.351 unités et une part de marché de 1,98%) et Mercedes (2.064 unités et une part de marché de 1,73%).



Pour sa part, Porsche a écoulé 274 unités, en croissance de 15,3%, tandis que les ventes de Jaguar ont baissé de 4,92% à 116 voitures. Pour le seul mois d'octobre, AIVAM note une hausse des ventes globales de 6,21% à 13.096 unités. Dans le détail, le segment VP a enregistré une progression de 6,61% avec 11.277 unités vendues, et le VUL de 3,82% à 1.819 unités.