Auto Hall: un CA consolidé de plus de 1,15 MMDH au premier trimestre

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé d'Auto Hall s'est établi à plus de 1,15 milliard de dirhams (MMDH) au premier trimestre 2022, contre 1,28 MMDH durant la même période un an auparavant.



"L'activité du Groupe Auto Hall a affiché un recul par rapport au 1er trimestre de l'année précédente mais ressort en progression comparée au trimestre précédent de 14% en volume et de 27% en chiffre d'affaires consolidé", indique Auto Hall dans un communiqué.



Le groupe a également bénéficié de l'apport de l'activité véhicules d'occasion "Autocaz" avec la vente de 426 unités apportant un CA de 52 millions de dirhams (MDH), fait savoir la même source.



Côté investissements, Auto Hall fait état de la poursuite du développement du réseau avec la construction de nouvelles succursales dans Rabat-Kénitra.



Et de rappeler que le marché automobile VP (véhicules particuliers)/VUL (véhicules utilitaires légers) a affiché un recul au T1-2022 à la fois par rapport au trimestre précédent et par rapport au même trimestre de 2021, en raison de la persistance des perturbations de la production automobile mondiale suite à la pénurie des semi-conducteurs.