Auto-Hall table sur la hausse de son CA consolidé en 2018

Au titre de l’exercice 2018, le Groupe Auto-Hall table sur un chiffre d’affaires consolidé de 5,5 milliards de dirhams (MMDH), en appréciation de 8% par rapport à celui de clôture en 2017, a annoncé le distributeur coté en Bourse.

Le Conseil d’administration d’Auto-Hall, réuni le 12 décembre dernier à Casablanca, a approuvé le budget de la société et de ses filiales pour l’exercice 2018 qui table sur des résultats en progression par rapport à 2017, souligne le Groupe dans un communiqué.

Le chiffre d’affaires consolidé s’établirait à 5,5 MMDH en progression de 8% par rapport à celui de clôture en 2017, selon "les indicateurs 2017 et investissements 2018" du spécialiste dans l’industrie et la commercialisation de véhicules multimarques au Maroc, rapporte la MAP.

Le Conseil a examiné la situation des investissements et a pris note de la préparation de la construction de 7 nouvelles succursales dans les régions d’Agadir, Béni-Mellal et Rabat, précise la société dans son communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca.

Dans un contexte sectoriel plutôt bien orienté, à fin novembre 2017, marqué notamment par une hausse de 2,5% des nouvelles immatriculations de voitures particulières (VP) à 137.305 unités, le Groupe Auto Hall parvient à consolider globalement sa part de marché (PDM), commentent les analystes de BMCE Capital Bourse.

La période a également connu une augmentation de 25,5% des ventes de véhicules utilitaires légers (VUL) à 12.162 unités, un accroissement de 24,4% des écoulements de tracteurs agricoles à 2.157 unités et une progression de 12,1% des ventes de véhicules industriels (VI) à 3.576 immatriculations à fin octobre 2017, ont-ils fait remarquer.

Les analystes financiers ont noté, dans ce cadre, une progression de 5 points de la PDM du Groupe sur le segment des VI à 42% (correspondant à 1.617 unités vendues sous les marques Fuso, et Ford Cargo) à fin octobre 2017 et une augmentation de 4 points de sa market share sur le marché des tracteurs agricoles à 18% (soit 392 unités commercialisées sous la marque New Holland) au 30 novembre 2017.

La même source relève aussi une légère hausse de 0,4 point de la PDM d’Auto-Hall sur le segment des véhicules utilitaires légers à 30,5% (correspondant à 3.705 unités écoulées sous les marques Ford, Mitsubishi et Dongfeng) à fin novembre 2017.

Sur la même période, la market share du Groupe sur le marché des voitures particulières a, de son côté, connu une baisse de près de 1,4 point de à 12%, soit 16.687 unités vendues (marques Ford, Nissan et Mitsubishi), a-t-elle ajouté.

Dans cette lignée, le Groupe Auto-Hall enregistre, au terme des dix premiers mois de l’année, un chiffre d’affaires consolidé de près de 4,10 MMDH, en hausse de 2% comparativement à une année auparavant.