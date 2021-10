Augmentation des prix des industries alimentaires et de l'industrie chimique

Pour le neuvième mois consécutif, l’indice des prix à la production du secteur des «Industries manufacturières hors raffinage de pétrole» a poursuivi sa tendance haussière.



Selon les données publiées par le Haut-commissariat au plan (HCP), il a enregistré une hausse de 2,0% au cours du mois de septembre 2021 par rapport au mois d’août 2021.



L’accroissement de l’indice des prix à la production intervient suite aux hausses enregistrées au cours des mois d’août (0,1%), juillet (1,8%), juin (1,1%), mai (0 ,4%), avril (0,6%), mars (0,7%), février (0,3%) et janvier (0,2%) de l’année 2021.



D’après les explications du Haut-commissariat, cette hausse est la résultante de la hausse des prix des «Industries alimentaires» (3,3%), de l’«Industrie chimique» (6,4%), de la «Métallurgie» (1,6%) et dans la «Fabrication d’équipements électriques» (0,3%).



Dans sa note d’information relative à l'indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM) du mois de septembre 2021, l’institution publique indique qu’elle résulte également de la baisse de 0,1% des prix dans la «Fabrication d’autres minéraux non métalliques» et dans la «Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements».



Pour rappel, la hausse de l’indice des prix à la production enregistrée au cours du mois d’août dernier avait été attribuée à l’accroissement des prix de la «Métallurgie» (2,7%), de la «Fabrication de boissons» (1,4%), du «Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège» (0,6%) et de la «Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques» (0,1%).



Dans sa note d’information relative à cette période, le Haut-commissariat l’avait également justifié par la baisse des prix des «Industries alimentaires», de la «Fabrication d’équipements électriques» et de la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» (0,1%) et de la «Fabrication de textiles» (0,3%).



Un mois auparavant (juillet), le HCP avait cette fois-ci lié la hausse de l’indice des prix à la production à celle des prix de l’«Industrie chimique» (7,5%), de la «Fabrication d’équipements électriques» (5,5%), de l’«Industrie d’habillement» (0,6%), du «Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège» (1,6%) et dans la «Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements» (0,1%).



Cet accroissement avait été aussi attribué à la baisse des prix des «Industries alimentaires» (0,2%) et de la «Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques» (0,1%), selon les explications d’alors du Haut-commissariat.



A titre de comparaison, rappelons également la hausse du mois de juin dernier avait été attribué pour sa part à l’augmentation de 12,4% des prix de la «Métallurgie», des «Industries alimentaires» (1,2%), de l’«Industrie chimique» (0,9%), de la «Fabrication d’équipements électriques» (1,0%), de la «Fabrication de textiles» (0,6%) et de dans la «Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques» (1,4%).



Selon les explications d’alors du Haut-commissariat, cette hausse était aussi liée à celle des prix des «Industrie d’habillement» (0,9%) et dans la «Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» (0,1%).



Il est à noter qu’en septembre dernier les indices des prix à la production des secteurs des «Industries extractives», de la «Production et distribution d’électricité» et de la «Production et distribution d’eau» ont connu une stagnation au cours du mois de septembre 2021, d’après les données statistiques publiées par le Haut-commissariat. Une tendance qui rappelle celle observée un mois plus tôt par l’institution publique.



Alain Bouithy