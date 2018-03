Augmentation de l’IPIEM hors raffinage de pétrole

Selon les données publiées par le Haut-commissariat au plan (HCP), l’Indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM) hors raffinage de pétrole a bondi au cours du quatrième trimestre de l’année 2017, enregistrant une hausse de 2,6% par rapport à la même période de 2016.

Dans une récente note d’information, l’organisme public a expliqué que cette augmentation est due principalement à la hausse de l’indice de la production des «industries chimiques» (5,2%) et des «articles d’habillement et fourrures» (8,7%).

Cette évolution est aussi attribuée à la hausse de l’indice de la production des «autres produits minéraux non métalliques» (4,9%), a-t-il ajouté. Et ce, suite à une amélioration de l’indice de la production du ciment (2,1%), de celui des «industries alimentaires» (1,1%), de celui de l’«industrie automobile» (10,3%), de celui des « autres matériels de transport» (14,4%) et de celui de « l’industrie textile» (2,8%).

A titre de comparaison, au cours du troisième trimestre 2017, l’IPIEM hors raffinage de pétrole avait enregistré une hausse de 1,9% par rapport à la même période de 2016.

Le HCP avait alors indiqué que cette évolution était due principalement à la hausse de l’indice de la production des «autres produits minéraux non métalliques» (7,3%) avec une augmentation de l’indice de la production du ciment (8,2%), de celui des «industries chimiques» (4,8%), de celui des «industries alimentaires» (0,8%), de celui des «produits en caoutchouc ou en plastique» (4,9%), de celui des «autres matériels de transport » (7,0%) et de celui des «produits métalliques» (1,7%).

Dans sa dernière note, le Haut-commissariat a également relevé la baisse de l’indice de la production des « produits du travail du bois » de 9,6% au cours du quatrième trimestre de l’année précédente.

Autres baisses signalées durant cette même période, celles de l’indice de la production des «produits métalliques» (4,2%), des « produits en caoutchouc ou en plastique » (4,7%), du « papier et carton » (2,2%) et des « produits du travail des métaux» (1,4%).

Pour rappel, l’indice de la production avait enregistré au trimestre précédent une baisse des « produits de l’industrie automobile » de 13,2%, de celui des «articles d’habillement et fourrures» de 1,9%, de celui des « produits du travail des métaux » de 2,9%, de celui des «machines et appareils électriques» et de celui des « produits de l’industrie textile» de 1,2%.

De son côté, l’indice de la production minière a enregistré une hausse de 19,9%, a fait observer le Haut-commissariat au plan.

Cette évolution résulte de l’augmentation de l’indice de la production des «produits divers des industries extractives» de 21,0% et de la diminution de l’indice de production des «minerais métalliques» de 1,5%, a expliqué l’organisme chargé de la production, de l’analyse et de la publication des statistiques officielles au Maroc.

Le même indice avait enregistré au troisième trimestre de l’année écoulée une hausse de 19,8% due à l’augmentation de l’indice de la production des «produits divers des industries extractives » (20,6%) et de celui des « minerais métalliques » (2,6%).

En ce qui concerne l’indice de la production de l’énergie électrique, soulignons qu’il a enregistré une hausse de 7,3% durant la période étudiée. Un trimestre plus tôt, l’augmentation avait atteint 0,6%.

Après analyse de l’ensemble des données à sa disposition, le Haut-commissariat a conclu que « les indices de la production de l’ensemble des secteurs sus-indiqués auront ainsi enregistrés, en 2017 par rapport à 2016, une augmentation de 2,1% pour l’industrie manufacturière hors raffinage de pétrole, de 2,8% pour l’énergie électrique et de 20,1% pour les mines ».