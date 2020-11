Aucune baisse des dépenses d’investissement en 2021

Les dépenses d’investissement du budget général de l’Etat n’ont connu aucune baisse au titre de l’année 2021, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun. “La comparaison avec l’exercice 2020 devrait être faite sans compter les 15 milliards de dirhams (MMDH) qui seront consacrés au Fonds Mohammed VI pour l’investissement. En conséquence, les dépenses d’investissement du budget général de l’Etat ont augmenté de 7 MMDH”, a précisé M. Benchaâboun dans sa réponse aux interventions à la Commission des finances, de la planification et du développement économique relevant de la Chambre des conseillers, lors de la discussion générale du PLF-2021. Et de souligner que le montant de 15 MMDH n’a pas été doublement comptabilisé au titre de l’investissement public en 2021, du fait qu’il sera transféré à partir du budget de 2020. Sur un autre registre, M. Benchaaboun a fait savoir que le taux de réalisation des investissements publics se situe autour de 80% ces dernières années, soulignant que “nous veillons à augmenter la cadence de réalisation des investissements en 2021, y compris les 45 MMDH programmés dans le cadre du Fonds Mohammed VI pour l’investissement quisera doté de mécanismes souples en ce qui concerne la mise en oeuvre des différents projets dont il aura la charge”.