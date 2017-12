Attijariwafa bank triplement primée à Londres

Attijariwafa bank a remporté une nouvelle fois le prix de la «Meilleure banque marocaine de l’année 2017» lors de la cérémonie de remise des trophées «EMEA Finance awards 2017», magazine britannique de référence sur le marché bancaire et financier de la zone EMEA.

Le groupe Attijariwafa bank a remporté également le prix de la «Meilleure banque d’investissement au Maroc» et pour sa filiale sénégalaise CBAO Sénégal le prix de la «Meilleure banque sénégalaise de l’année 2017».

Selon le magazine, Attijariwafa bank poursuit sa trajectoire de croissance d’une manière remarquable dans une économie marocaine résiliente. Egalement, le leadership du marché durable de la banque est soutenu par une forte croissance des dépôts, des prêts et des parts de marché, et l'acquisition par la banque de Barclays Bank Egypt est une autre étape importante dans le développement de la plate-forme EMEA, déjà impressionnante et en constante augmentation.

Cette nouvelle acquisition est particulièrement importante dans la mesure où elle ouvre aussi la voie au développement du Groupe au Moyen-Orient et en Afrique de l’Est.

Le magazine souligne également que la banque a une stratégie progressive et dynamique, et parmi les initiatives récentes et concrètes qui méritent d'être annoncées, le magazine cite le lancement de la Banque participative, mais aussi ses initiatives dans le domaine de l'inclusion financière, au service des clients à faible revenu.

Par ailleurs, les réalisations de la Banque d'investissement d’Attijariwafa bank à travers sa filiale Attijari Finances Corp sont reconnues par le magazine, en particulier, l'implication importante de la banque dans l'introduction en bourse de Marsa Maroc. Cette introduction en bourse a été reconnue comme la meilleure introduction en bourse dans la région EMEA et aura un impact majeur sur la capacité du pays à développer le commerce et l'investissement pour les décennies à venir en aidant à créer l'un des ports les plus grands et les plus achalandés d'Afrique.

Ainsi, le groupe Attijariwafa bank conforte sa position de leader puisqu’il est le premier groupe à l’échelle du Maghreb et de la région UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) et un acteur de référence au sein de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique Centrale).

Au Maroc, le groupe Attijariwafa bank occupe la première place, tant dans la collecte de l’épargne que dans le financement de l’économie. Il est aussi le premier acteur dans les métiers de la banque d’investissement, des activités de marché et de la bancassurance, en démontrant ses compétences dans ses activités financières et en jouant un rôle actif dans la croissance économique de la région.