Attijariwafa bank et Afreximbank renforcent leur coopération en Afrique

Attijariwafa bank et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) ont procédé récemment à Charm el-Cheikh, à la signature d'un mémorandum d'entente pour renforcer la coopération en Afrique.

En vertu de ce mémorandum, signé par le PDG d'Attijariwafa bank, Mohamed El-Kettani, et le président d'Afreximbank, Benedict Oramah en marge de la conférence "Afrique 2017", les deux banques s'engagent à coopérer dans le domaine de l'autofinancement et la trésorerie, à fournir la liquidité financière nécessaire dans le cadre de la stratégie Afrique de la banque concernant les dépôts et le financement des opérations commerciales et à faciliter l'identification, la préparation et le cofinancement des projets.

Les deux institutions vont également oeuvrer à renforcer le financement conjoint des opérations commerciales et à échanger les expériences, rapporte la MAP.

Ainsi, Attijariwafa bank s'engage à représenter Afreximbank grâce à sa présence dans 15 pays africains.

"La signature de ce mémorandum constitue un saut qualitatif dans les relations du groupe avec les différentes institutions bancaires africaines", a indiqué M. El-Kettani dans une déclaration à la MAP, notant qu'en vertu de cet accord, Attijariwafa bank Egypte va oeuvrer à mettre en place un partenariat fort et diversifié avec Afreximbank.

Selon M. El Kettani, ce mémorandum d'entente va permettre l'élargissement du cercle d'intervention du groupe et le renforcement de la coopération entre les pays africains, en particulier au niveau des échanges commerciaux.

De son côté, M. Oramah a estimé que ce mémorandum ouvrira la voie vers de nouvelles perspectives pour exploiter le potentiel et les opportunités de croissance disponibles pour réaliser un décollage de développement du continent africain.

Il a noté qu'Attijariwafa bank, l'une des banques leaders en Afrique, offrira l'opportunité à Afreximbank d'élargir ses opérations sur le marché marocain.

Le groupe Attijariwafa Bank est présent dans 26 pays avec un réseau de 4.090 agences. Il emploie plus de 19.400 employés qui assurent les services à plus de 8,8 millions de clients.