Attijariwafa bank élue «Banque la plus sûre au Maroc et en Afrique en 2020» par Global Finance

Global Finance, prestigieux magazine américain, vient d’annoncer son classement des banques les plus sûres au niveau local et à l’échelle continentale, et c’est Attijariwafa bank qui s’est hissée au premier rang en remportant les deux prix : «Banque la plus sûre au Maroc» pour la 2ème année consécutive et «Banque la plus sûre en Afrique».



Le magazine a sélectionné les banques sur la base d’une évaluation des notations à long terme des devises étrangères - de Moody’s, Standard & Poor’s et Fitch - des 500 plus grandes banques dans le monde. Cette distinction vient s’ajouter aux prix de la «Meilleure banque au Maroc» pour la 8ème année consécutive, et la «Meilleure banque d’investissement au Maroc», octroyés par ce même magazine en 2020.



«Global Finance» est un magazine mensuel américain, du groupe «Class Editori», fondé en 1987 et basé à New York. Il est distribué dans plus de 191 pays, édité en langue anglaise en 50.050 exemplaires à travers le monde. Global Finance constitue une référence internationale dans le domaine de l’actualité financière.



Le magazine traite de sujets relatifs au secteur de la finance à l’échelle mondiale notamment la finance d’entreprise, joint-ventures, les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux, les devises, la banque, le management du risque, etc. Global Finance sélectionne régulièrement les plus performants parmi les banques et autres prestataires de services financiers.



Ces prix sont devenus une norme d’excellence de confiance pour la communauté financière mondiale. Global Finance est aussi un partenaire média privilégié des réunions annuelles du FMI.