Attijariwafa Bank augmente son RNPG à plus de 4,5 MMDH à fin septembre 2022

Le résultat net part du groupe (RNPG) d'Attijariwafa Bank (AWB) s'est établi à plus de 4,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2022, contre 3,8 MMDH durant la même période en 2021.



Le résultat net, lui, s'est élevé à plus de 5,6 MMDH au titre des neuf premiers mois de cette année, indique AWB dans un communiqué. "Dans un contexte global difficile et incertain, Attijariwafa bank continue de mobiliser toutes ses ressources humaines, technologiques et financières pour accompagner, soutenir et financer les ménages, les très petites et moyennes entreprises, les porteurs de projets, les grandes entreprises locales et régionales, les institutionnels et les Etats dans ses différents pays de présence", fait savoir la même source.



Attijariwafa bank a affiché au terme des neuf premiers mois de 2022, un produit net bancaire (PNB) consolidé en croissance de 7,2% (+7,4% à cours de change constant), s'établissant à 19,7 MMDH, précise le communiqué. Cette évolution bénéficie notamment de la hausse de la contribution au PNB consolidé de l'Assurance (+43,4%) et de la Banque de Détail à l'International (+15,4%).



Les dépôts et crédits à la clientèle consolidés s'établissent respectivement à 399,6 MMDH (+8,3%) et 360,1 MMDH (+4,6%).