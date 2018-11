Atelier sur les nouvelles technologies photovoltaïques à Benguerir

La ville de Benguerir abrite le 10 décembre prochain, un atelier sur les nouvelles technologies photovoltaïques sous le thème "Développements récents sur le photovoltaïque : une vision globale, le cas du Maroc et de la Turquie".

Organisée par l'Institut de recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN) et le Centre pour la recherche dans l’énergie solaire et ses applications (GÜNAM), cette rencontre internationale permettra d’échanger sur les possibilités de développement de la feuille de route technologique du photovoltaïque, la recherche, le développement et l'innovation avec pour cas d’étude le Maroc et la Turquie, avec un intérêt particulier pour les collaborations éventuelles ayant un impact sur la région MENA et le continent africain.

Elle rentre dans le cadre du soutien de l’IRESEN et de son accompagnement à la stratégie énergétique nationale à travers le développement de partenariats entre les universités étrangères et les institutions marocaines.

L’événement, qui aura lieu à la plateforme Green Energy Park à Benguerir, sera organisé sous forme de différents panels, animés par des experts de renom nationaux et internationaux.

Les sessions traiteront de deux thématiques se rapportant aux "Cellules couches minces : technologies émergentes et fiabilité", "Technologie à base de silicium et cellules solaires tandem à base de Pérovskite".

L’IRESEN est un Institut de recherche créé en 2011 par le ministère de l’Energie, des Mines et du Développement durable et plusieurs acteurs clés du secteur énergétique au Maroc pour accompagner la stratégie énergétique nationale en soutenant la recherche et développement appliqué dans le domaine de l’énergie solaire et des énergies nouvelles.

L’Institut se positionne dans le domaine de la recherche et développement à travers son centre de recherche, offrant ainsi plusieurs opportunités pour la création de synergie entre le monde socioéconomique et le monde scientifique autour de projets collaboratifs de la recherche et développement.

GÜNAM est un Centre d'excellence multidisciplinaire dans le domaine de la science et de la technologie de l'énergie solaire. Depuis 2009, il bénéficie du soutien du ministère turc du Développement.

C’est le centre national le plus important et le plus complet dans le développement de technologies de l'énergie solaire, notamment les technologies photovoltaïques, le solaire thermique à concentration et les technologies transversales.