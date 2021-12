Atelier à Rabat sur la santé mentale des réfugiés et migrants

La promotion de l'accès aux soins pour les réfugiés au Maroc, notamment en matière de santé mentale, a été, mercredi, au centre d'un atelier de réflexion organisé par l'Association marocaine de planification familiale (AMPF), sous le thème "La santé mentale dans le contexte de la migration mixte: défis et perspectives".



La rencontre, tenue en partenariat avec l'ambassade du Japon au Maroc et la représentation du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) à Rabat, a offert l'opportunité de débattre des défis et des perspectives de la santé mentale des réfugiés et migrants.



Il était également question d'évoquer les grandes lignes du projet humanitaire porté par l'AMPF et d'échanger sur les actions conjointes à mettre en place en 2022, en vue de garantir un meilleur accès à l'accompagnement psychologique et le bien-être de cette catégorie.



Les discussions se sont articulées autour de la présentation, de l'identification et de la prise en charge des cas psychologiques et psychiatriques, ainsi que de la mise en place des mécanismes de coordination et des systèmes de référencement, d'orientation et de suivi.



La présidente déléguée de l'AMPF, Latifa Jamai, a fait savoir dans une déclaration à la MAP que les réfugiés et les migrants sont confrontés, dans les pays d'accueil ou de transit, à de nombreux problèmes, notamment des troubles psychiques et psychiatriques.



"L'AMPF essaye, avec le ministère de la Santé et le HCR, de discuter de ces problèmes en vue d'avoir une conduite commune et ce, pour soulager la souffrance de cette communauté", a-t-elle argué, ajoutant que son association œuvre avec ses partenaires pour le lancement d'une réflexion commune, juste et réaliste en la matière pour sortir avec des recommandations réalisables.



La représentante adjointe du HCR, Bettina Gambert, a souligné, quant à elle, que la pandémie de Covid-19 a aggravé les vulnérabilités surtout parmi les réfugiés au Maroc, qui ont perdu tout repère pour une intégration sociale et économique.



La représentante adjointe du HCR a noté dans ce contexte que cette journée de réflexion intervient pour discuter des défis, des perspectives et des opportunités pouvant profiter à la prise en charge de cette population, à côté des possibilités d'ouverture sur d'autres acteurs pour renforcer la réponse aux contraintes, qui se sont accentuées dans le sillage de la Covid-19.



Dans une allocution à cette occasion, Takashi Shinozuka, ambassadeur du Japon au Maroc, s'est félicité de l'organisation de cet atelier, soulignant que le Maroc en tant que pays d'accueil, de tolérance et de vivre ensemble est convoité par les réfugiés et migrants fragiles en quête d'une vie décente et digne y compris la santé mentale.



M. Shinozuka a affirmé que l'atelier vise à garantir aux migrants et réfugiés un traitement égalitaire dans la politique de la santé nationale au Maroc surtout avec l'avènement du chantier Royal de l'élargissement de la couverture sociale et médicale.



"Le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi, sera un Maroc pour tous, une société forte dans un état fort comme préconisé dans le nouveau modèle de développement", a-t-il dit.

Lors de cet atelier, plusieurs exposés sur l'état des lieux de la santé mentale ont été présentés notamment par des représentants de la Direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies, la Fondation Orient-Occident, l'AMPF et le HCR.