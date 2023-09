Assurance agricole indicielle : 1.200 hectares d'oliviers souscrits à Guercif en 2023

Les superficies des arbres d'oliviers assurées auprès de la Mutuelle agricole d'assurances (MAMDA) ont atteint 1.200 hectares au titre de la campagne agricole de 2023, a fait savoir le directeur provincial de l'agriculture (DPA) à Guercif, Rachid Taibi.



L'assurance agricole indicielle est un outil essentiel qui s’insère parfaitement dans la stratégie du ministère de l’Agriculture (Génération Green) en vue d'aider les agriculteurs à se prémunir contre les aléas climatiques, notamment la sécheresse, les fortes averses, la grêle et les inondations, a souligné M. Taibi dans une déclaration à la MAP, notant que la DPA de Guercif œuvre de concert avec la Direction régionale de l'agriculture (DRA) de l'Oriental et la MAMDA pour l’accélération du rythme de l'expertise technique à travers l’évaluation des dégâts et la vérification des dommages subis.



Il s’agit aussi d'accélérer le processus d'indemnisation des agriculteurs tout en donnant la priorité aux zones les plus touchées, a-t-il argué, soulignant la nécessité pour les agriculteurs d'assurer leurs cultures afin d'atténuer le fardeau des pertes subies à cause des tempêtes de grêle, entre autres.



Au cours de la campagne agricole actuelle, la province de Guercif a enregistré un cumul pluviométrique de 160 mm, dont 40 mm tombés récemment et qui étaient accompagnés de grêle, a-t-il dit, faisant remarquer que ces averses orageuses ont causé des dégâts dans les exploitations agricoles (olivier, grenadier, maïs..).



Les récentes averses orageuses, accompagnées de chutes de grêle qui se sont abattues sur la province de Guercif, ont causé des dégâts qui restent limités par rapport à l’importance de la production agricole, notamment l'oléiculture dans la province, a-t-il relevé.



M. Tabi se veut rassurant quant à la campagne agricole dans la province, estimant que les cultures de l'olivier au niveau des parcelles touchées par la tempête de grêle ne sont pas totalement perdues et que les pertes de rendement varient entre 10% et 30% sur une superficie totale de plus de 36.000 ha cultivés dans la province de Guercif.



Suite à ces récentes averses orageuses, la DRA de l'Oriental a dépêché ses équipes pour constater de visu les effets de la tempête de grêle, en collaboration avec la Chambre régionale de l’agriculture, a indiqué M. Taibi, faisant savoir que ces équipes ont rencontré les agriculteurs concernés et procédé à l’évaluation et à la constatation des dégâts.



M. Taibi a appelé, à cette occasion, les agriculteurs de la province, notamment les propriétaires d’exploitations agricoles dans les zones exposées à ce genre de tempête, à souscrire à l’assurance agricole multirisque climatique, en vue de bénéficier de l’indemnisation sur les pertes subies au niveau des récoltes agricoles.



Ils sont invités également à adopter des techniques et des équipements de prévention contre les dégâts causés par ces phénomènes climatiques, dont le filet anti-grêle, qui est subventionné par l’État, dans le cadre du Fonds de développement agricole (FDA), a-t-il ajouté.



L'assurance multirisque climatique est régie par la convention conclue, en 2011, entre les ministères de l'Agriculture et des Finances et la MAMDA, et qui vise à couvrir les agriculteurs contre une multitude de risques agricoles, notamment la sécheresse, les inondations et les problématiques liées aux grandes cultures telles que les légumineuses, les céréales et les graines oléagineuses.



À noter que 3,8 milliards de dirhams (MMDH) ont été versés aux agriculteurs assurés à titre d'indemnisation, et ce depuis l'opérationnalisation de cette convention en 2011.