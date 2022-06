Arrestation de deux personnes pour leurs liens présumés avec un réseau criminel

La police judiciaire d'Agadir a interpellé, mercredi soir, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), deux personnes aux antécédents judiciaires, âgées de 31 et 34 ans, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogue, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.



Les deux suspects ont été arrêtés en coordination avec la Gendarmerie Royale au niveau du poste de péage sur l'autoroute à l'entrée de la ville d'Agadir, immédiatement après leur arrivée à bord d'un véhicule utilitaire de transport touristique portant de fausses plaques d’immatriculation, souligne le communiqué, ajoutant que les opérations de fouilles ont abouti à la saisie de 36 ballots de chira, d'un poids total de 2,120 tonnes, ainsi que d'un ensemble de fausses plaques d'immatriculation et d'armes blanches.



L'opération de pointage a également révélé que les deux individus arrêtés font l'objet d'avis de recherche au niveau national pour leur implication dans diverses activités criminelles, précise-t-on de même source.



Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête supervisée par le parquet compétent afin de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et l'ensemble des actes criminels imputés aux personnes concernées.



Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts intensifs déployés par les services de la Direction générale de la sûreté nationale et de la Direction générale de la surveillance du territoire, pour lutter contre le trafic international de stupéfiants et de substances psychotropes, assure le communiqué.