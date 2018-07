Arbitrage argentin pour la finale

L'Argentin Nestor Pitana, qui avait déjà supervisé le quart de finale des Bleus face à l'Uruguay, a été désigné arbitre de la finale du Mondial-2018 France-Croatie, a annoncé jeudi la Fifa.

Ce directeur de jeu avait, entre autres, arbitré le match d'ouverture Russie-Arabie Saoudite (5-0). Les Bleus s'étaient imposés 2 à 0 en quart de finale contre l'Uruguay.

Ce choix de la Fifa peut surprendre - car la France avait éliminé l'Argentine en 8e de finale - mais rien dans les règlements ne l'interdit.

La finale du Mondial-2018 est programmée dimanche à Moscou au célèbre Loujniki (15h00 GMT). En Russie, M. Pitana a également arbitré Mexique-Suède (0-3) en poules et le 8e de finale entre la Croatie et le Danemark (1-1, 4-3 t.a.b.).

Par ailleurs, c'est l'Iranien Alireza Faghani qui a été désigné par la Fifa pour arbitrer la "petite finale" entre Angleterre et Belgique, samedi à Saint-Pétersbourg (14h00 GMT).