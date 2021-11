Après les réunions avec la Chabiba et la FDT, Driss Lachguar préside une rencontre avec la Commission de coordination nationale du secteur des commerçants et des professionnels ittihadis

Le Premier secrétaire de l’USFP a présidé, mercredi dernier au siège central du parti à Rabat, une réunion du Bureau national de la Chabiba ittihadia.



Cette réunion rentre dans le cadre d’une série de rencontres devant être tenues avec les responsables des différents secteurs, en perspective de la tenue du 11ème Congrès national de l’USFP.



A cet effet, le Premier secrétaire a appelé les militantes et militants de la Chabiba aux côtés des autres militants du parti à fortement s’engager dans les préparatifs du Congrès.

Par ailleurs, Driss Lachguar, a tenu jeudi dernier une réunion avec les dirigeants ittihadis de la Fédération démocratique du travail (FDT).



Durant cette réunion, le dirigeant ittihadi a salué les efforts consentis par le secteur syndical, appelant à les intensifier dans tous les secteurs productif, des services et de la fonction publique.



Il a également souligné que la prochaine étape nécessite la participation à la dynamique sociétale que connait le Maroc.

Lors de ces deux réunions, Driss Lachguar était accompagné de plusieurs membres du Bureau politique de l’USFP.



Il convient de rappeler que le Bureau politique avait récemment mis en valeur tous les acquis organisationnels réalisés sous la direction du Premier secrétaire du parti, comme le démontre le développement sur le plan organisationnel qui a contribué à l’amélioration de 70% des résultats du parti dans les différentes échéances électorales, des résultats qu’il va falloir valoriser, sur le plan électoral et organisationnel, tout en relevant le défi de les développer, conformément à la force politique du parti et son histoire.



Il convient de signaler également que Driss Lachguar, aux côtés de membres du Bureau politique, s’est entretenu, vendredi matin au siège central du parti à Rabat, avec les représentants de la Commission de la coordination nationale du secteur des commerçants et des professionnels ittihadis.



Au cours du cette rencontre, ils ont procédé à l’examen des prochaines échéances en perspective du 11ème congrès national du parti.



H.T