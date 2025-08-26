Après Netflix, la sensation "KPop Demon Hunters" envoûte le box-office nord-américain

Véritable phénomène sur Netflix, le dessin animé "KPop Demon Hunters" a pris la tête du box-office nord-américain pour une sortie événement ce week-end rapportant 18 millions de dollars, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.



Netflix ne communique pas les chiffres des entrées en salle de ses films, ce montant est donc fondé sur les projections des studios concurrents et des exploitants de salles de cinéma.



La comédie musicale "KPop Demon Hunters" raconte l'histoire d'un trio de jeunes stars de la pop coréenne qui combattent des démons à l'aide de chansons entraînantes et de chorégraphies synchronisées.



Depuis sa sortie sur Netflix en juin, il est devenu le film d'animation le plus visionné de l'histoire de la plateforme de streaming.

En salle dans cinq pays ce week-end, des milliers de fans ont participé à des "projections karaoké" à guichets fermés.



"Ce week-end, une production streaming conçue pour être visionnée à la maison a un niveau de popularité rarement atteint par les grands succès du cinéma", a observé l'analyste David A. Gross de Franchise Entertainment Research.



Le film d'horreur "Evanouis", qui a trôné ces deux dernières semaines en tête du box-office, a pour sa part engrangé 15,6 millions de dollars, selon les projections du cabinet spécialisé.

Le thriller, réalisé par Zach Cregger et dans lequel jouent Julia Garner et Josh Brolin, met en scène la disparition mystérieuse d'une dizaine d'écoliers en pleine nuit.



Il est suivi du deuxième volet de la célèbre comédie "Freaky Friday", avec 9,2 millions de dollars de recettes. Intitulé "Encore dans la peau de ma mère", il remet en scène, 20 ans plus tard, la famille Coleman incarnée par Jamie Lee Curtis et Lindsay Lohan.



Le nouvel opus de Marvel et Disney "Les Quatre Fantastiques: Premiers pas", avec Vanessa Kirby et Pedro Pascal, prend la quatrième place avec 5,9 millions de recettes.

"Les Bad Guys 2", une comédie policière animalière pour tous les âges, est cinquième du classement avec 5,1 millions de dollars.



Voici le reste du top 10:

"Nobody 2" (3,7 millions)

"Superman" (3,4 millions)

"Honey Don't!" (3 millions)

"Y a-t-il un flic pour sauver le monde?" (2,9 millions)

"Jurassic World: Renaissance" (2,1 millions).

