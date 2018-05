Approbation de conventions de partenariat pour le développement et la mise à niveau urbaine de Fès

Le conseil de la commune urbaine de Fès, réuni jeudi en session ordinaire, a approuvé plusieurs projets de conventions de partenariat portant sur la mise à niveau, la réhabilitation et le développement intégré de la capitale spirituelle.

Le premier projet de convention de partenariat concerne la réalisation et le financement du programme de réhabilitation et d'élargissement des artères de la ville de Fès (2018-222).

Elaboré entre le ministère de l'Intérieur (direction générale des collectivités locales), la wilaya, la préfecture et la commune de Fès et la société Al Omrane-Fès, ce projet porte sur la réhabilitation des principales avenues et entrées de la ville pour un coût global s'élevant à 500 MDH.

Le conseil a approuvé également la convention de partenariat entre le ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la ville, la commune de Fès et la société Al Omrane, visant le financement et la réalisation du programme de qualification et de réhabilitation des quartiers sous-équipés de Fès, qui s'étale sur la période 2018-2022. Ce projet a pour objectif de pallier le manque enregistré au niveau de certains quartiers en ce qui concerne les équipements et les infrastructures et, partant, améliorer le tissu urbain et le cadre de vie des habitants de la cité idrisside.

Quant à la troisième convention de partenariat, elle concerne le financement du programme de réhabilitation et de développement intégré de la ville de Fès 2018-2022 portant sur la réhabilitation de 73 sites. Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour la réhabilitation de la médina de Fès et le renforcement de son attractivité.