Appel à s'ouvrir sur une nouvelle ère de finance verte et durable

Les participants à la 40ème Conférence annuelle du Comité régional Afrique-Moyen-Orient (AMERC) de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV/IOSCO), qui s’est tenue récemment à Rabat, ont souligné l'importance de s'ouvrir sur une nouvelle ère de finance verte et durable.

"Le potentiel qu'offrent les nouvelles activités économiques dans les domaines du développement durable et les défis de résilience climatique nous imposent en tant que marchés de développer les outils nécessaires et de nous ouvrir sur une nouvelle ère de finance verte et durable, afin d'en saisir les opportunités et nous inscrire dans un trend international déjà en marche", ont-ils indiqué lors de cette conférence tenue sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI. Evoquant la mobilisation des sources additionnelles de financement des projets d’infrastructures, les intervenants, cités dans un document transmis à la MAP, ont plaidé en faveur de la création de nouvelles classes d’actifs dédiés aux projets d’infrastructure, voire pour les instruments de finance climatique et durable, avec un effort de standardisation et de simplification des procédures d’offre sur le marché et de la documentation d’information y afférente, lisibles et accessibles par les différentes communautés d’investisseurs.

La création de cette nouvelle classe d’actifs devrait, d’une part offrir aux investisseurs à moyen et long termes, notamment les investisseurs institutionnels, un accès direct et élargi à des opportunités d’investissement dans ce type d’actifs, et servir, d’autre part, de stratégie d'exit par le biais des marchés des capitaux pour les développeurs de projets et financeurs notamment des premières phases de construction et d’opérationnalisation des projets, ont-ils indiqué lors de cette conférence placée sous le thème "Le financement par le marché des capitaux en Afrique et au Moyen-Orient : défis et opportunités".

Concernant la problématique d'accès au financement pour les PME, les intervenants ont mis l’accent sur l’importance d'appréhender cette problématique dans le cadre d’une approche globale et intégrée, tout en capitalisant sur les avancées réalisées, notamment en termes de création de segments réservés à cette catégorie d’émetteurs de titres, et de mise en place de cadres réglementaires et d’infrastructures dédiés.

Une telle approche intégrée, estiment-ils, doit être soutenue par la mise en place de produits innovants qui tiennent compte de la diversité des profils des investisseurs et de leurs attentes, ainsi que des spécificités institutionnelles et économiques propres à chacun des écosystèmes régionaux et tissus économiques.

Les conférenciers ont, en outre, relevé l’importance de l’intégration régionale des marchés et des enjeux de consolidation des partenariats régionaux, les opportunités liées à l'intégration régionale des marchés des capitaux en Afrique et au Moyen-Orient étant indéniables.

Ils ont, toutefois, souligné qu’une intégration effective des marchés des capitaux ne pourrait se faire sans passer par une intégration économique large, avec la création de blocs économiques de masse critique.

Il s’agit donc, pour eux, d’accélérer la formation de blocs économiques régionaux de masse suffisamment critique, en vue notamment d’augmenter la part des échanges interrégionaux et d’améliorer de façon substantielle la part des investissements étrangers destinés aux pays de la région.

L’OICV compte plus de 200 membres, principalement des régulateurs et des institutions internationales. Elle a pour mission d’élaborer des standards internationaux permettant d’assurer le bon fonctionnement, la transparence et l’intégrité des marchés financiers et la protection de l’investisseur.

L’AMERC est l’un des quatre comités régionaux constitués par l’OICV et qui centralise les questions régionales liées à la réglementation des valeurs mobilières dans la région Afrique-Moyen-Orient. Il regroupe les régulateurs des marchés financiers de la région. Il a été établi en 1992 par le comité des présidents de l’OICV lors de la conférence annuelle de 1992 à Londres.