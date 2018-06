Appel à la préservation du patrimoine culturel et architectural de Rabat

Des architectes ont appelé, vendredi, à la promotion et la préservation du patrimoine culturel, historique et architectural de la ville de Rabat.

Lors d'une rencontre d’étude, organisée par le Conseil régional de l’Ordre des architectes de Rabat, sous le thème "Rôle de l’architecte dans la valorisation des Médinas -cas de Rabat-", une pléiade d’architectes ont mis l’accent sur la nécessité d'encourager les actions de préservation, de restauration, de réhabilitation, de renouvellement urbain et de valorisation et d'accompagner toutes les initiatives publiques ou privées, qui visent la sauvegarde, la mise en valeur et le développement du patrimoine de Rabat. Ils ont, également, plaidé pour la préservation de son patrimoine architectural, matériel et immatériel et la promotion de sa richesse culturelle authentique, tout en mettant l'accent sur l'importance de la restauration de l’habitat menaçant ruine dans l'ancienne Médina de Rabat en vue de protéger son tissu social et de préserver son patrimoine.

Le programme de valorisation de l’ancienne Médina de Rabat vient s’ajouter aux multiples actions et projets entrepris dans le cadre des programmes "Rabat ville lumière, capitale marocaine de la culture" et ayant permis la restauration de remparts, de portes historiques, de mosquées et de zaouïas, la réhabilitation des fondouks traditionnels, la réalisation de terrains de proximité et d’espaces verts, outre le traitement des édifices menaçant ruine.

Le programme de valorisation de l’ancienne Médina de Rabat (2018-2021) portera sur l’aménagement de la Place Bab El Had et des places proches du Marché central, le renforcement du système de signalisation, la mise en place de plateformes interactives d’informations touristiques, le revêtement des ruelles (8 km), et la création de deux parkings souterrains à Bab El Had et Bab Chellah.