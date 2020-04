Aluminium du Maroc affiche une hausse de 4,7% de son résultat net

Le résultat net de la société Aluminium du Maroc, spécialisée dans la conception et la fabrication de profilés en alliages d’aluminium pour le bâtiment et l’industrie, s’est établi à 60,1 millions de dirhams (MDH) en 2019, en hausse de 4,7% par rapport à 2018.

Cette évolution s’explique par le résultat financier 2019 (+9,1 MDH) en nette appréciation par rapport à 2018 (-5.5 Mdhs) et le résultat courant qui intègre la cession des participations dans la société Alucoil Maroc, indique Aluminium du Maroc dans un communiqué financier sur ses résultats de 2019.

Le résultat d’exploitation à cette date a atteint 60,3 MDH, en baisse de 22% par rapport à l’année 2018, due essentiellement à la non-reconduction des reprises de provisions exceptionnelles opérées en 2018, rapporte la MAP.

Le chiffre d’affaires s’est élevé, quant à lui, à 893,1 MDH, en baisse de 2% par rapport à fin 2018, ajoute le communiqué.

En ce qui concerne la distribution des dividendes, Aluminium du Maroc fait savoir qu’à cause de la situation sanitaire sans précédent liée au Covid-19, le Conseil d’administration a proposé à la prochaine Assemblée générale la distribution d’un dividende de 70 dirhams par action, relevant que le Conseil se réunira à nouveau avant le délai légal de convocation de l’Assemblée générale pour réexaminer sa position.

En outre, elle annonce son inscription dans l’élan de solidarité nationale, “en participant au financement du Fonds Covid-19 à hauteur de 1,7 MDH”.

S’agissant des perspectives, la société affirme que toutes les énergies sont mobilisées pour favoriser le développement des activités au Maroc et à l’export, soulignant que “les différents marchés sur lesquels la société opère constituent d’importants débouchés commerciaux”.