Al Haouz, une destination de prédilection pour les amoureux de la nature et du tourisme de montagne

La province d’Al Haouz regorge de plusieurs potentialités naturelles et touristiques qui font de la région une destination de prédilection pour les amateurs du tourisme de montagne et les amoureux de la nature. Outre ses fleuves et lacs, ses cascades, ses prairies et ses montagnes qui se couvrent d’un manteau de neige pendant l’hiver, la province, située à proximité de Marrakech, première destination touristique du Royaume, présente grâce à ses divers atouts une offre touristique diversifiée qui incite les visiteurs à affluer massivement tout au long de l’année aux différents sites touristiques de la région, à la recherche de la quiétude et de la détente, loin du vacarme de la ville et des tracas de la vie quotidienne.

Au cours des dernières années, la province d’Al Haouz, vu sa proximité de la cité ocre, est devenue, en effet, une destination touristique prisée par les touristes étrangers et marocains ainsi que par de nombreuses célébrités et personnalités issues de divers horizons, qui, ensorcelées par la magie des lieux et la splendeur des paysages naturels époustouflants, reviennent en permanence pour y passer leurs vacances.

Parmi ces fabuleux sites de renommée internationale, il y a lieu de citer notamment le parc national de Toubkal, la réserve naturelle Aghbar, le lac d’Ifni, Oued Zet, Oued Ourika, le barrage de Lalla Takerkoust, Amezmiz, la mosquée de Tinmel, le site historique d’Aghmat et la station d’Oukaïmden qui était classée jusqu’à récemment à la 87ème place au niveau mondial, sans oublier les kasbahs, dont celle d’Oumnast où ont été tournés plusieurs films, et celles de Tameslouht, de Goundafi, d’Aït Ounayen et d’Amezmiz.

La province d’Al Haouz est connue aussi pour sa cuisine et sa gastronomie locales qui offrent aux touristes nationaux et étrangers une panoplie de plats succulents concoctés à partir des produits du terroir à déguster avec plaisir, sans oublier le sommet du Toubkal, l’une des destinations préférées des amateurs des sports de montagne.

Dans une déclaration à la MAP, le vice-président du conseil provincial de tourisme d’Al Haouz, Mehdi Kamal, a indiqué que la province recèle de nombreux sites touristiques extraordinaires et connaît une importante dynamique touristique tout au long de l’année, à travers l’accueil d’un grand nombre de touristes nationaux et étrangers, ajoutant que les saisons d’hiver et de printemps connaissent une grande affluence des touristes étrangers, tandis que le tourisme intérieur enregistre une importante activité pendant la saison estivale.

M. Kamal a précisé que la province, qui bénéficie de sa proximité de Marrakech, comprend 136 établissements d’hébergement classés, composés de 2.362 chambres avec une capacité d’accueil estimée à 5.421 lits qui répondent à toutes les demandes, en plus d’un nombre important d’auberges classées au niveau mondial.