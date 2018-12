Al Boraq, première ligne à grande vitesse du continent africain

Inaugurée en novembre dernier par S.M. le Roi Mohammed VI et le Président français, Emmanuel Macron, la ligne à grande vitesse “Al Boraq” est un projet inédit au Maghreb et sur le continent africain.

La LGV marocaine, qui se veut la première ligne à grande vitesse du continent africain, permet depuis quelques semaines de relier la capitale du Détroit à Casablanca, les deux grands pôles économiques du Maroc, en 2 heures au lieu de 5 heures il y a peu.

Lancés en 2007 par S.M le Roi Mohammed VI et l'ex-président français Nicolas Sarkozy, les travaux de ce chantier colossal ont représenté 67 millions de m3 de remblais et de déblais, avec la construction de 12 viaducs - le plus long de 3,5 km, 169 pont-routes ou pont-rails et 117 ouvrages hydrauliques.

Grâce à sa nouvelle ligne, le Maroc a intégré le Top-10 de la vitesse sur le réseau ferré dans le monde. Avec une pointe de vitesse à 357km/h, il détient le 9ème record mondial sur une ligne à grande vitesse (LGV). Un record sur le continent africain atteint le 4 mai 2018 durant la période des essais techniques d'Al Boraq, dont la vitesse commerciale est de 320 km/h. Il est aussi le 18ème pays au monde à disposer d’une LGV.