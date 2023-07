Agriculture : Le Maroc et le Brésil conviennent de renforcer leur coopération en recherche et innovation

Le Maroc et le Brésil ont convenu, dimanche à Rome, de renforcer leur coopération bilatérale en matière de développement agricole, à travers notamment la promotion de la recherche et de l'innovation, "outils primordiaux pour l’adaptation et la résilience des systèmes alimentaires".



En marge de la 43e Conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et son homologue brésilien, Paulo Teixeira, ont exprimé leur ferme volonté d’élargir davantage les champs de coopération dans le domaine agricole, mettant en avant le rôle de la science dans le développement du secteur qui fait face à plusieurs défis au niveau mondial.



“Il est très important pour nous de renforcer la collaboration avec le Maroc”, a déclaré à la MAP M. Teixeira, saluant le “modèle agricole marocain qui repose sur une approche intégrée englobant plusieurs aspects, dont la technologie et la recherche”.



Dans ce sens, le responsable brésilien a évoqué les efforts continus du Royaume en matière de dessalement de l'eau et de traitement des eaux usées, qui s'imposent comme des solutions optimales au changement climatique.



Lors de cette entrevue, tenue en présence du représentant permanent du Royaume auprès des organisations onusiennes à Rome, Youssef Balla, le ministre marocain a mis en avant les actions entreprises par le Royaume dans le cadre du développement de l’irrigation durable, insistant sur l’importance du partage de la technologie et de l’innovation agricoles, en vue de relever les défis de la sécurité alimentaire et du réchauffement climatique.



M. Sadiki a, ainsi, souligné la disposition de son département à consolider la coopération avec le Brésil en faveur d’une action commune, basée notamment sur la science et la recherche pour relever les défis communs, passant en revue, par ailleurs, les différentes réalisations du Royaume en matière de développement agricole.



Samedi, le ministre marocain s’était entretenu avec ses homologues espagnol et ghanéen. Le rôle du Royaume dans la sécurité alimentaire régionale et son expérience pionnière en matière d’agriculture et de gestion des ressources hydriques ont été, respectivement, au cœur de ces entrevues.



Le Maroc a pris part à l’ouverture de la 43e session de la Conférence de la FAO, marquée par la réélection, dimanche, de Qu Dongyu pour un second mandat au poste de directeur général de cette organisation onusienne.