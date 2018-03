Agadir commémore le 58ème anniversaire de sa reconstruction

La ville d'Agadir vit, tout au long de ce mois de mars, au rythme des activités marquant le 58ème anniversaire de sa reconstruction après le séisme destructeur du 29 février 1960.

Le coup d'envoi officiel de ce programme a été donné jeudi soir au siège de la commune urbaine, en présence notamment du wali de la région Souss-Massa et du président du conseil communal.

Initiée par la commune urbaine en coordination avec d'autres partenaires, cette panoplie d'activités comporte une exposition de photos d’Agadir avant et après le séisme, et une autre pour les timbres et cartes postales portant sur cette période ainsi que des monnaies datant de différentes phases de l'histoire du Maroc.

Il a été procédé en outre à la projection d'un documentaire comportant des témoignages de différents acteurs locaux qui ont vécu ce sinistre qui a démoli la capitale du Souss.

Un exposé a été, par ailleurs, fait sur l'inventaire entrepris des sites historiques ayant une valeur architecturale et historique dans le cadre de la préservation de la mémoire collective de la ville. Ce travail est l'oeuvre d'une équipe de spécialistes relevant de la conservation régionale du patrimoine culturel, la direction régionale de la culture et la commune urbaine.

Le programme pour commémorer cet anniversaire a été élaboré en coordination également avec le Forum Izourane (racine), l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre, l'Association Agadir Memory, et l'Association des habitants d'Agadir Ighir.