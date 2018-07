Agadir a son delphinarium

Dans le cadre d’une attractivité touristique de la région de Souss-Massa, un parc à dauphin baptisé “Agadir dolphin world” a été inauguré officiellement à Agadir.

Ce projet d’animation situé à Anza s’étale sur une superficie de 1500 m2 avec un bassin de jeu de 430 m2 et des gradins pour plus de 620 spectateurs. Ce projet a été réalisé par des investisseurs russes avec un coût global d’environ 8 millions de dirhams. Selon les porteurs du projet, le parc participera au développement touristique et d’animation d’Agadir.

Selon le consul général de Russie à Casablanca, Andrey Tsyberko, le projet est le fruit d’une coopération d’amitié entre le Maroc et la Russie consolidée par la visite de S.M le Roi Mohammed VI à Moscou en 2016 et celle du Premier ministre russe Dimitri Medvedev au Maroc en 2017.

Aleksei Derii, porteur du projet, a exprimé sa grande joie de réaliser ce parc au bord de la mer d’une ville calme qui attire de plus en plus de touristes russes et qui profiteront des spectacles des dauphins. Il ajoute que le parc tient à répondre aux besoins de la ville en animation pour une meilleure attractivité de touristes; le parc se présente donc come un lieu de distraction répondant aux normes internationales.

Or, depuis l’annonce de la création de ce delphinarium, des réactions négatives se sont multipliées, surtout de la part des défenseurs de la cause animale. Selon la branche Maroc de la Surfrider Foundation, le projet va à l’encontre de la notion de développement durable, qui cache une triste réalité des conditions de vie en captivité des dauphins.

La fondation a donc lancé une pétition où elle a fait savoir que le parc enferme ces captifs “dans des bassins peu profonds qu’ils parcourent en quelques coups de nageoires, alors que les dauphins sauvages parcourent près de 100 km par jour et passent 80% de leur temps immergés dans les profondeurs de l’océan, pour se sociabiliser, s’amuser et chasser”.

En réponse à cette polémique, Aleksei Derii explique que le parc comprend un aquarium répondant aux normes internationales, des espaces verts, la présence permanente des vétérinaires russes spécialisés dans l’entretien des dauphins.

Pour rappel, le parc delphinarium a été inauguré lors d’une cérémonie officielle en présence du wali de la région Souss-Massa, Ahmed Hajji, du président du conseil régional, Brahim Hafidi et du consul général de Russie à Casablanca, Andrey Tsyberko.