Agadir à l’heure des “Journées de Tiznit”

La ville d’Agadir abrite jusqu’au 25 courant les « Journées de Tiznit », une manifestation initiée et organisée par le Conseil provincial de Tiznit. Selon les organisateurs, cet événement vise à redorer l’image de la province de Tiznit et à promouvoir ses potentialités touristiques et économiques.

Lors d’une conférence de presse, le président du Conseil provincial, Abdellah Ghazi, a souligné que le choix d’Agadir a été dicté par le fait que cette ville est la capitale de la région de Souss-Massa, avec des potentialités économique et démographique très importantes. Il a ajouté que, dans le cadre de la promotion de la ville au niveau économique et touristique, le Conseil provincial a mis en place des moyens créatifs en vue d’offrir une vision globale de la province dans les divers secteurs aux promoteurs, visiteurs et touristes.

Plusieurs activités auront lieu durant cette manifestation dans divers espaces de la ville d’Agadir : la salle des expositions de la Chambre de commerce, le passage Aït Souss et la salle Brahim Radi. Les visiteurs auront l’occasion de découvrir les richesses de la province de Tiznit à travers les expositions de 80 coopératives et entreprises: artisanat et produits du terroir.

Au niveau artistique et patrimonial, des expositions photographiques et plastiques, de livres, du patrimoine matériel et immatériel, des personnalités historiques qui ont marqué la vie de la région, des activités culturelles et sportives mettront en exergue la richesse de cette province. Au programme figure également une série de spectacles de théâtre, de cinéma et de documentation reflétant le vécu de la province de Tiznit.

Il y a lieu de rappeler que cette manifestation «vise la promotion territoriale de la province de Tiznit, ciblant la population du Grand Agadir». L’événement est accompagné d’une campagne de communication couvrant les différents supports : audiovisuel, digital...

Ces journées sont initiées sous l’égide du Conseil provincial de Tiznit, en partenariat avec la Direction provinciale de l’agriculture et la contribution de nombre d’acteurs institutionnels et civils de la province et de la région, notamment les autorités, les élus, les administrations, les acteurs associatifs, les opérateurs économiques, les intellectuels, les artistes et les sportifs issus de cette province.